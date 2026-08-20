Giochi del Mediterraneo: gli azzurri superano il Portogallo
BRINDISI- Esordio vincente per gli azzurri di Vincenzo Fanizza ai Giochi del Mediterraneo che a Brindisi battono il Portogallo 3-1 (25-19, 19-25, 25-20, 25-15) e infiammano il PalaPentassuglia. Una gara emotivamente bella e sentita quella andata in scena nella prima giornata dei Giochi, con gli azzurri a soffrire nel secondo set contro un Portogallo meno dotato ma comunque in campo con grande grinta. In doppia cifra ci vanno Diego Frascio (60% in attacco e 21 punti per lui), Andrea Truocchio (15 punti, 83% in attacco e 3 muri) e Tim Held che di punti ne fa 17.
Prossimo appuntamento, questa volta al PalaMazzola di Taranto, contro la Tunisia, sabato 22 alle ore 20.
L’Italia gira avanti 8-7 dopo un avvio di set equilibrato. Il Primo tempo di Andrea Truocchio vale il +3 (13-10) per i ragazzi di Vincenzo Fanizza. Il 16-13 è ancora un attacco dal centro, questa volta di Federico Crosato e il primo parziale si chiude con un attacco di Diego Frascio sul 25-19. Il primo punto del secondo set, invece, è un primo tempo di Miguel Sinfronio. Il Portogallo parte bene e avanza 3-5 e poi 4-8: time out Italia. L’attacco di Rodrigo Pereira in diagonale pizzica la riga e porta avanti i lusitani 5-11. L’ace dello scatenato Rafael Santos, invece, vale il +5 per il Portogallo (13-18). L’Italia tiene vive le speranze di riprendere il set ma dal 16-20 si chiude sul 19-25 con un attacco out degli azzurri. Nel terzo parziale, gli azzurri si rifanno sotto subito 6-7 ma a girare avanti è ancora il Portogallo 6-8. Poi l’Italia passa avanti con un maniout efficace di Frascio per il 10-9. Qualche scaramuccia in campo si chiude con un cartellino giallo per Santos. Il 12 pari è un’azione di grande cuore dei portoghesi: Tomas Natario recupera una palla al di là della rete secondo regolamento e Santos la mette a terra. Poi gli azzurri reagiscono, la pipe di Tim Held vale il 17-14 e anche se i portoghesi rimangono attaccati, il 22-17 è un primo tempo vincente di Andrea Truocchio. Il set finisce 25-20 e l’Italia si rifà avanti nel conteggio dei set. Nel quarto e ultimo parziale, dopo un equilibrio iniziale, il set si spezza: pallonetto di Held per il 10-5 e attacco vincente di Frascio per il 16-9. La pipe di Mattia Orioli vale il +9 per i ragazzi di Fanizza che, sostenuti dal pubblico del PalaPentassuglia Brindisi, chiudono con un attacco di Frascio 25-16.
Il tabellino
ITALIA - PORTOGALLO 3-1 (25-19, 19-25, 25-20, 25-15)
ITALIA: Fanizza 1, Orioli 8, Crosato 3, Frascio 21, Held 17, Truocchio 15, Catania (L). Roberti, D’Amico, Mancini, Pellacani 1, ne Mosca. All. Fanizza
PORTOGALLO: Maia 1, Pereira 8, Sinfronio 11, Natario 11, Santos 12, Silva 6, Salguerio (L), Marques, Almeida, Costa Pinto. ne. Pinto, Cavalcanti, Catarino. All. Coelho
Durata: 24’, 28’, 31’, 25’ Tot: 108'
Italia: 4 a, 20 bs, 6 mv, 31 et
Portogallo: 3 a, 16 bs, 3 mv, 29 et
I GIRONI DEL TORNEO MASCHILE
Girone A: Italia, Francia, Tunisia, Algeria, Serbia, Portogallo
Girone B: Spagna, Turchia, Grecia, Egitto, Kosovo
CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO - MASCHILE
Giovedì 20 agosto
Tunisia - Algeria - Girone A
Kosovo - Grecia - Girone B
Spagna - Egitto - Girone B
Italia - Portogallo - Girone A - 3-1 (25-19, 19-25, 25-20, 25-15)
Venerdì 21 agosto
Francia - Serbia - Girone A
Sabato 22 agosto
Portogallo - Algeria - Girone A
Kosovo - Spagna - Girone B
Tunisia - Italia - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto
Domenica 23 agosto
Francia - Portogallo - Girone A
Egitto - Kosovo - Girone B
Serbia - Tunisia - Girone A
Lunedì 24 agosto
Serbia - Italia - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto
Algeria - Francia - Girone A
Grecia - Spagna - Girone B
Egitto - Turchia - Girone B
Martedì 25 agosto
Portogallo - Serbia - Girone A
Turchia - Kosovo - Girone B
Francia - Tunisia - Girone A
Italia - Algeria - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto
Mercoledì 26 agosto
Grecia - Egitto - Girone B
Giovedì 27 agosto
Turchia - Grecia - Girone B
Venerdì 28 agosto
Algeria - Serbia - Girone A
Tunisia - Portogallo - Girone A
Spagna - Turchia - Girone B
Italia - Francia - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto
Sabato 29 agosto
Semifinali maschili
Domenica 30 agosto
1°/2° posto: finali maschili
3°/4° posto: finali maschili
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