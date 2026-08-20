Wevza: per l'Italia sfuma la qualificazione all'Europeo

Un torneo WEVZA giocato da ragazzi Under 19 di coach Mario Di Pietro con grande determinazione che ha trovato solo nella finale contro la Francia il primo intoppo. Nelle fasi a girone e in semifinale, infatti, gli azzurrini avevano perso solo due set ma nell'ultimo match decisivo che assegnava lo slot per la manifestazione continentale della prossima stagione, hanno dovuto cedere, al termine in un match fortemente altalenante per entrambe le formazioni, ma alla fine vinto 3-1 dai transalpini per 3-1 (25-15, 15-25, 25-15, 28-26).

Nel primo set gira avanti la Francia 7-8. I ragazzi di coach Audabram premono sull’acceleratore e gli azzurri rimangono indietro fin da subito di quattro lunghezze (8-12). Ace di Viden Natzev per il 10-16 e i transalpini scappano via. Il set si chiude sul 15-25. Il secondo set parte con più equilibrio e con gli azzurri avanti 6-4 e 8-4: time out Francia. Attacco al termine di un’azione prolungata di Pietro Carrera per il 10-4. L’Italia gira sul 16-9 per un’invasione a rete degli avversari. La Francia è più fallosa rispetto al primo parziale mentre l’Italia riesce a mantenere calma e gioco: 18-11. Apertura in posto due, punto di Mapelli e i ragazzi di coach Mario Di Pietro riaprono il match: 25-15, un set per uno, si riparte. Nel terzo parziale la Francia passa avanti ma l’Italia non molla inizialmente di un centimetro, anche se sono Sentenac e compagni a passare avanti sul 16-11. Gli azzurrini restano sotto e vanno a -8 (11-19), il set si chiude sul risultato di 15-25 con primo tempo di Crane. Il quarto parziale vede equilibrio e lo sarà fino alla fine: 13-13. Primo tempo di Jacopo Tosti per il +2 Italia: 18-20. Time out Di Pietro sul 23-21, poi Tosti va ancora in primo tempo per il +2. La Francia impatta sul 23 pari ma è di German Khotsevitch la pipe del 24-23. Poi Mrozek la mette a terra, pareggia i conti e si chiuderà solo ai vantaggi 26-28 con un muro di Crane. Qualificazione rimandata ai prossimi turni CEV.

Il tabellino

ITALIA - FRANCIA 1-3 (15-25, 25-15, 15-25, 26-28)

ITALIA: Khotsevitch 11, Tosti 7, Costa 1, Carrera 10, Bigozzi 7, Valgiovio 3, Basso (L), Tanga, Massari 1, ne Borgesi, Farcasiu (L), Luwa, Bussolari. All. Di Pietro

FRANCIA: Loegais L., Mrozek 9, Crane 10, Natzev 20, Wisniewski 7, Louchet 6, Brunet (L), Delaporte, Andre-Ginoluac, Sentenac, ne LogeaisJ. (L), Chevochot, All. Audabram

Durata: 20’, 21’, 23’, 29’ Tot: 93'

Italia: 4 a, 19 bs, 9 mv, 31 et

Francia: 7 a, 20 bs, 8 mv, 35 et