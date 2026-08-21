Azzurri in collegiale per la FIPAV Cup Men Elite
I 14 convocati si ritroveranno dal 23 agosto a Reggio Calabria per preparare il torneo internazionale che vedrà l'italia protagonista con Germania, Cuba e Brasile che si giocherà a Messina e nel capoluogo calabrese
REGGIO CALABRIA-Terminato il lavoro a Verona, la Nazionale maschile tornerà a radunarsi per proseguire il percorso di avvicinamento ai Campionati Europei, in programma dal 10 al 26 settembre.
Gli azzurri si ritroveranno in collegiale dal 23 agosto a Reggio Calabria, dove prenderanno parte alla FIPAV Cup Men Elite, in programma nel capoluogo calabrese dal 26 al 27 agosto, per poi spostarsi a Messina con le gare del torneo in programma dal 28 al 31 agosto.
Il 24 agosto, alle ore 11 presso Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa.
A Reggio Calabria, Giannelli e compagni affronteranno al PalaCalafiore la Germania il 26 agosto alle ore 21. Gli azzurri si sposteranno poi in Sicilia, dove al PalaRescifina di Messina sfideranno Cuba il 28 agosto alle ore 20 e il Brasile il 30 agosto alle ore 21. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Rai Sport e Sky Sport. Saranno questi gli ultimi test match prima dell’inizio della rassegna continentale.
I 14 convocati
Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.
Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati.
Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.
Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.
Lo staff azzurro
Ferdinando De Giorgi (commissario tecnico), Roberto Ciamarra (secondo allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Ivan Contrario (scoutman), Oscar Berti (preparatore atletico), Francesco Alfatti (fisioterapista), Fabio Rossin (fisioterapista), Marco Penza (medico), Giuliano Bergamaschi (pedagogista), Giacomo Giretto (team manager).
CALENDARIO GARE FIPAV CUP MEN ELITE
Reggio Calabria – PalaCalafiore
26 agosto ore 21, Italia-Germania
27 agosto ore 20, Germania-Cuba
Messina – PalaRescifina
28 agosto ore 20, Italia-Cuba
29 agosto ore 20, Germania-Brasile
30 agosto ore 21, Italia-Brasile
31 agosto ore 20, Brasile-Cuba
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