Giochi del Mediterraneo: l'Italia di Fanizza supera la Serbia

TARANTO-L’Italia di coach Vincenzo Fanizza vince anche contro la Serbia ai Giochi del Mediterraneo nella terza partita della fase ai gironi del torneo. Lo fa con il risultato di 3-0 (25-19, 38-36, 25-21) e con un secondo set che si candida per essere un parziale da ricordare, chiuso quasi a 40 punti dopo cinquanta minuti di gioco. In doppia cifra, questa sera ci va Diego Frascio con 19 punti e, per la Serbia, Aleksandar Sosa, con 20. Una gara che l’Italia ha tenuto in mano senza problemi nel primo e nel terzo set (8-2, 16-13 nel primo parziale e 8-5, 16-11 nel terzo) ma che ha dovuto sudare portando il set addirittura a 38-36 nel secondo. Una vera lotta che dà all’Italia la terza vittoria su tre gare. Prossimo impegno, domani, martedì 25 agosto, contro l’Algeria. L’ultimo match della fase a gironi, invece, andrà in scena venerdì 28 agosto alle 20 contro la Francia.