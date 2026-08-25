Giochi del Mediterraneo: l'Italia di Fanizza supera la Serbia

Gli azzurri vincono anche la terza partita della fase a Gironi per 3-0 (25-19, 38-36, 25-21). Punteggio record nel secondo set durato oltre 50 minuti gioco

4 min

Pubblicato il 25.08.2026, 07:53 (Aggiornato il 25.08.2026, 08:01)

Giochi Del MediterraneoItaliaSerbia

TARANTO-L’Italia di coach Vincenzo Fanizza vince anche contro la Serbia ai Giochi del Mediterraneo nella terza partita della fase ai gironi del torneo. Lo fa con il risultato di 3-0 (25-19, 38-36, 25-21) e con un secondo set che si candida per essere un parziale da ricordare, chiuso quasi a 40 punti dopo cinquanta minuti di gioco. In doppia cifra, questa sera ci va Diego Frascio con 19 punti e, per la Serbia, Aleksandar Sosa, con 20. Una gara che l’Italia ha tenuto in mano senza problemi nel primo e nel terzo set (8-2, 16-13 nel primo parziale e 8-5, 16-11 nel terzo) ma che ha dovuto sudare portando il set addirittura a 38-36 nel secondo. Una vera lotta che dà all’Italia la terza vittoria su tre gare. Prossimo impegno, domani, martedì 25 agosto, contro l’Algeria. L’ultimo match della fase a gironi, invece, andrà in scena venerdì 28 agosto alle 20 contro la Francia. 

Il tabellino

ITALIA - SERBIA 3-0 (25-19, 38-36, 25-21)

ITALIA: Fanizza 1, Orioli 9, Pellacani 9, Frascio 19, Held 6, Truocchio 8, Catania (L), Mancini, Tallone, D’Amico ne Crosato,  Roberti, All. Fanizza

SERBIA: Rudic 7, Vulikic 2, Ubiparip 7, Gajovic 7, Sosa 20, Brboric 6, Jeremic (L), Nikolic 3, Petrovic, Kovacevic, ne Petrovic, Bajandic. All. Janic

Durata set: 27’, 50’, 37’ Tot: 114'

Italia: 2 a, 16 bs, 6 mv, 25 et

Serbia: 3 a, 20 bs, 6 mv, 32 et

FORMULA
Dai due gironi, usciranno le prime due classificate di ogni raggruppamento che si sfideranno, incrociando prima e seconda squadra classificata, nelle semifinali. Domenica 30 agosto, le finali per le medaglie. 

I GIRONI DEL TORNEO MASCHILE

Girone A: Italia, Francia, Tunisia, Algeria, Serbia, Portogallo

Girone B: Spagna, Turchia, Grecia, Egitto, Kosovo

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO - MASCHILE

Martedì 25 agosto

Portogallo - Serbia - Girone A

Turchia - Kosovo - Girone B

Francia - Tunisia - Girone A

Italia - Algeria - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto

Mercoledì 26 agosto

Grecia - Egitto - Girone B

Giovedì 27 agosto

Turchia - Grecia - Girone B

Venerdì 28 agosto

Algeria - Serbia - Girone A

Tunisia - Portogallo - Girone A

Spagna - Turchia - Girone B

Italia - Francia - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto

Sabato 29 agosto

Semifinali maschili

Domenica 30 agosto

1°/2° posto: finali maschili

3°/4° posto: finali maschili

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