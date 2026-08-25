Europei Femminili: l'Italia fa poker, superata la Slovacchia

Il programma del 26 agosto
Pool A (Istanbul): ore 15 Slovenia-Lettonia, ore 18 Germania-Turchia
Pool B (Brno): ore 16 Austria-Bulgaria, ore 19 Serbia-Grecia
Pool C (Baku): ore 13.30 Spagna-Portogallo, ore 18.30 Belgio-Azerbaijan
Pool D (Göteborg): ore 16 Italia-Francia (Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, DAZN), ore 19 Slovacchia-Montenegro (Rai Play)
La sfida di domani: Italia-Francia, in palio il primo posto nella Pool D
Ultimo appuntamento nella Pool D per l’Italia al CEV Trendyol EuroVolley 2026. Domani, mercoledì 26 agosto, le azzurre di Julio Velasco affronteranno la Francia (ore 16 Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, DAZN) allo Scandinavium di Göteborg in una sfida che metterà in palio il primo posto nel raggruppamento e chiuderà il percorso della Nazionale nella fase a gironi.
Già qualificata agli ottavi di finale, l’Italia arriverà all’appuntamento forte di quattro vittorie consecutive e senza aver ancora lasciato set alle avversarie. Dall’altra parte della rete ci sarà una Francia che ha seguito fin qui un percorso altrettanto netto: tre vittorie, 9 punti conquistati e nessun set perso. Una sfida al vertice della Pool D che rappresenterà per le azzurre l’ultimo passaggio della fase a gironi prima di proiettarsi verso gli ottavi di finale.
La Pool D si concluderà giovedì 27 agosto con le ultime due gare in programma: Croazia-Montenegro alle ore 16 e Svezia-Francia alle ore 19. Soltanto al termine dell’ultima giornata sarà definita la classifica finale del raggruppamento e, di conseguenza, il quadro degli incroci per gli ottavi di finale.
Italia e Francia si sono affrontate 57 volte, con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 successi francesi. Otto i precedenti ai Campionati Europei, tutti vinti dall’Italia. Nella rassegna continentale le azzurre hanno ottenuto più successi soltanto contro Germania (11, considerando anche la Germania Ovest) e Paesi Bassi (10), mentre sono otto anche le vittorie contro la Polonia.
L’ultimo confronto tra Italia e Francia agli Europei risale ai quarti di finale dell’edizione 2023. A Firenze le azzurre si imposero 3-0, con Ekaterina Antropova miglior realizzatrice dell’Italia con 14 punti, sei dei quali a muro, ed Elena Pietrini a quota 13. Per la Francia Lucille Gicquel chiuse con 12 punti.
Il bilancio recente conferma una lunga serie favorevole all’Italia: l’ultima vittoria della Francia in una gara ufficiale risale al maggio 1985, quando le transalpine si imposero 3-0 in una partita di qualificazione agli Europei. In questo secolo sono nove gli incontri ufficiali disputati tra le due Nazionali, tutti vinti dalle azzurre.
Tra i confronti più recenti figura il 3-0 ottenuto dall’Italia nella Volleyball Nations League 2024 a Macao. Le due formazioni si sono poi affrontate due volte in amichevole nel maggio 2026, con altrettanti successi per 3-0 delle azzurre.
Un incrocio con la Francia appartiene anche alla storia di Julio Velasco alla guida della Nazionale italiana maschile. L’attuale CT azzurro ha affrontato tre volte i francesi ai Campionati Europei, ottenendo due vittorie e una sconfitta. L’unico ko arrivò nel 1989 proprio in Svezia, a Stoccolma, per 3-2; seguirono poi i successi nelle edizioni del 1991 e del 1993.
Dall’altra parte della rete ci sarà la Francia guidata da Cesar Hernandez, che da CT della Corea del Sud ha affrontato due volte l’Italia in gare ufficiali. Nella Volleyball Nations League 2022 arrivò il successo azzurro per 3-1, mentre nelle qualificazioni olimpiche del 2023 l’Italia si impose 3-0.
Italia e Francia si conoscono, inoltre, molto bene. L’incrocio più recente risale all’11 agosto scorso, al Memorial Agata Mróz-Olszewska di Koszalin, in Polonia, quando le azzurre superarono 3-0 la formazione francese nell’ultima fase di preparazione prima dell’Europeo.