Europei Femminili: l'Italia fa poker, superata la Slovacchia

Nonostante il turn over di Velasco, che ha lasciato Antropova a riposare in panchina, le azzurre non hanno nessuno problema ad imporsi 3-0 (25-19; 25-18; 25-20)

8 min

Pubblicato il 25.08.2026, 17:36 (Aggiornato il 25.08.2026, 18:16)

Europei FemminiliItaliaSlovacchia

GÖTEBORG (SVEZIA)- Un’Italia concreta e padrona del campo supera 3-0 (25-19, 25-18, 25-20) la Slovacchia e conquista la quarta vittoria consecutiva al CEV Trendyol EuroVolley 2026,  tocca quota 12 punti in classifica conservando la vetta nella Pool D. Allo Scandinavium le azzurre di Julio Velasco hanno dato sostanza al successo con una prestazione di qualità, costruita attraverso un gioco efficace in tutti i fondamentali e la capacità di imporre ritmo e soluzioni alla gara, anche quando la Slovacchia ha iniziato a giocare la propria miglior pallavolo.

L’Italia ha trovato risposte in ogni zona del campo considerando la buonissima distribuzione del gioco di Orro e la correlazione muro-difesa a permettere alla squadra di Velasco di avere una migliore ricostruzione del gioco.

Il percorso dell’Italia nella Pool D resta dunque immacolato: quattro vittorie, tutte per 3-0, e nessun set perso. Domani allo Scandinavium le azzurre torneranno in campo contro la Francia in una sfida che metterà in palio il primo posto nel girone.

Il Ct Velasco dà un turno di riposo ad Antropova e Fersino e schiera la diagonale Egonu-Orro, Sylla e Nervini schiacciatrici, Danesi, e Fahr al centro, Spirito libero. La Slovenia del Ct Martino Volpini parte con Kohutova in cambina di regia, fuori mano, Herdova e Sepelova laterali, Hrusecka e Kormendyova coppia di centrali, e libero Magdinova.

In avvio di primo set Italia sotto (2-4) con Suderlikova e Sepelova subito a pungere, ma dall’altra parte della rete c’è Egonu in grande condizione che capovolge il risultato (5-4) mostrando colpi d’attacco d’alta scuola. Sepevola stringe la diagonale nei tre metri (7-8), poi Hrusecka  infila l’ace per il +2 Slovacchia. Danesi e Fahr a muro fanno valere il loro peso specifico, ma soprattutto sono l’arma in più dell’Italia questa fase della partita. Poi Nervini sgasa in posto 4 e fa 14-13. L’Italia è più incisiva al servizio (16-15), Sylla piazza prima la parallela (17-15) poi una super diagonale al limite dei tre metri (18-16) e le mani di Danesi sull’attacco di Hrusecka (19-16) sono una sentenza sul set. La Slovacchia sbaglia in attacco alcuni palloni decisivi (22-19), poi Adigwe mette a terra il pallone del 25-19 per l’1-0 Italia.

Secondo set con l’Italvolley sul 5-0. Nervini è spettacolare, Egonu cinica soprattutto quando scaglia la parallela nella metà campo avversaria con precisione chirurgica (8-4). L’ace di Orro spinge l’Italia su punteggio di 11-6. Spirito è un gran libero perché riesce a difendere palloni di difficile lettura. Sunderlikova è spietata sulle palle alte (13-9), Egonu le risponde prima con una schiacciata da urlo (14-9) e poi con un altro attacco (17-11) passando sopra il muro avversario. Ci pensa Sylla a dare sostanza finalizzando con classe (19-14) e assestando attacchi potenti e indifendibili, mentre tra le slovacche Sepelova continua a prendere gli applausi del palasport mostrando il suo talento (19-16) nei momenti caldi della partita. L’Italia allunga sul 23-17, il muro di Danesi-Egonu fa 24-17, poi l’errore in battuta di Trebichavska fa 25-18 e 2-0 per le azzurre.

Avvincente l’inizio della terza frazione di gioco, con l’Italia a fare l’andatura e la Slovacchia a inseguire (12-9). Il match è saldamente nelle mani dell'Italia di Velasco che vince 25-20 battendo di fatto 3-0 la Slovacchia.

Il programma del 26 agosto

Pool A (Istanbul): ore 15 Slovenia-Lettonia, ore 18 Germania-Turchia

Pool B (Brno): ore 16 Austria-Bulgaria, ore 19 Serbia-Grecia

Pool C (Baku): ore 13.30 Spagna-Portogallo, ore 18.30 Belgio-Azerbaijan

Pool D (Göteborg): ore 16 Italia-Francia (Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, DAZN), ore 19 Slovacchia-Montenegro (Rai Play)

La sfida di domani: Italia-Francia, in palio il primo posto nella Pool D

Ultimo appuntamento nella Pool D per l’Italia al CEV Trendyol EuroVolley 2026. Domani, mercoledì 26 agosto, le azzurre di Julio Velasco affronteranno la Francia (ore 16 Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, DAZN) allo Scandinavium di Göteborg in una sfida che metterà in palio il primo posto nel raggruppamento e chiuderà il percorso della Nazionale nella fase a gironi.

Già qualificata agli ottavi di finale, l’Italia arriverà all’appuntamento forte di quattro vittorie consecutive e senza aver ancora lasciato set alle avversarie. Dall’altra parte della rete ci sarà una Francia che ha seguito fin qui un percorso altrettanto netto: tre vittorie, 9 punti conquistati e nessun set perso. Una sfida al vertice della Pool D che rappresenterà per le azzurre l’ultimo passaggio della fase a gironi prima di proiettarsi verso gli ottavi di finale.

La Pool D si concluderà giovedì 27 agosto con le ultime due gare in programma: Croazia-Montenegro alle ore 16 e Svezia-Francia alle ore 19. Soltanto al termine dell’ultima giornata sarà definita la classifica finale del raggruppamento e, di conseguenza, il quadro degli incroci per gli ottavi di finale.

Italia e Francia si sono affrontate 57 volte, con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 successi francesi. Otto i precedenti ai Campionati Europei, tutti vinti dall’Italia. Nella rassegna continentale le azzurre hanno ottenuto più successi soltanto contro Germania (11, considerando anche la Germania Ovest) e Paesi Bassi (10), mentre sono otto anche le vittorie contro la Polonia.

L’ultimo confronto tra Italia e Francia agli Europei risale ai quarti di finale dell’edizione 2023. A Firenze le azzurre si imposero 3-0, con Ekaterina Antropova miglior realizzatrice dell’Italia con 14 punti, sei dei quali a muro, ed Elena Pietrini a quota 13. Per la Francia Lucille Gicquel chiuse con 12 punti.

Il bilancio recente conferma una lunga serie favorevole all’Italia: l’ultima vittoria della Francia in una gara ufficiale risale al maggio 1985, quando le transalpine si imposero 3-0 in una partita di qualificazione agli Europei. In questo secolo sono nove gli incontri ufficiali disputati tra le due Nazionali, tutti vinti dalle azzurre.

Tra i confronti più recenti figura il 3-0 ottenuto dall’Italia nella Volleyball Nations League 2024 a Macao. Le due formazioni si sono poi affrontate due volte in amichevole nel maggio 2026, con altrettanti successi per 3-0 delle azzurre.

Un incrocio con la Francia appartiene anche alla storia di Julio Velasco alla guida della Nazionale italiana maschile. L’attuale CT azzurro ha affrontato tre volte i francesi ai Campionati Europei, ottenendo due vittorie e una sconfitta. L’unico ko arrivò nel 1989 proprio in Svezia, a Stoccolma, per 3-2; seguirono poi i successi nelle edizioni del 1991 e del 1993.

Dall’altra parte della rete ci sarà la Francia guidata da Cesar Hernandez, che da CT della Corea del Sud ha affrontato due volte l’Italia in gare ufficiali. Nella Volleyball Nations League 2022 arrivò il successo azzurro per 3-1, mentre nelle qualificazioni olimpiche del 2023 l’Italia si impose 3-0.

Italia e Francia si conoscono, inoltre, molto bene. L’incrocio più recente risale all’11 agosto scorso, al Memorial Agata Mróz-Olszewska di Koszalin, in Polonia, quando le azzurre superarono 3-0 la formazione francese nell’ultima fase di preparazione prima dell’Europeo.

 

 

 

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