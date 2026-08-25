Giochi del Mediterraneo: l'Italia supera l'Algeria e va in semifinale

Dopo il Portogallo, la Tunisia e, ieri sera, la Serbia, gli azzurri superano anche i nordafricani per 3-1 con una prova convincente contro un avversario che, comunque, ha chiuso il match in crescendo.

Il primo set è in controllo dell’Italia fin dalle prime battute: 8-4 con un attacco in diagonale di Tim Held. Il 16-10 è un errore in battuta dell’Algeria e il set vola via senza intoppi, sul 25-16. Anche nel secondo parziale, gli azzurri girano davanti ancora su un errore nordafricano (pipe a rete). Il 12-10 è un ace di Tallone e il 15-11 un murone di Truocchio. Il set si chiude sul 25-19 con un errore dai nove metri dei biancoverdi. Nel terzo set, l’Algeria reagisce e si porta anche in vantaggio sull’8-10 ma gli azzurri riagguantano gli avversari prima sul 10 pari e poi sul 12-12. Passa avanti l’Algeria 15-16 con un attacco potente e chiuso nei quattro metri da Amrat. Gli azzurri recuperano e superano l’Algeria sul 18-16. Ace di Bourouba per il pari 20 ed ace di Pellacani per il 23-21. Il set si chiude 25-22 tra gli applausi di un pubblico in festa.

Il tabellino

ITALIA - ALGERIA 3-1 (25-16, 25-19, 25-22)

ITALIA: Truocchio 5, Fanizza 1, Tallone 12, Pellacani 8, Held 14, Frascio 8, Catania (L), D’amico (L), Mancini, ne Crosato, Orioli, Roberti. All. Fanizza

ALGERIA: Kadri, Bourouba 8, Bouyoucef 3, Amrat 5, Tizit 2, Abdekader 4, Abi (L), Krid 4, Hammies 1, ne. Arab, Abdelaoui, All. Oukrache

Italia: 7 a, 16 bs, 7 mv, 26 et

Algeria: 3 a, 14 bs, 2 mv, 31 et

I GIRONI DEL TORNEO MASCHILE

Girone A: Italia, Francia, Tunisia, Algeria, Serbia, Portogallo

Girone B: Spagna, Turchia, Grecia, Egitto, Kosovo

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO - MASCHILE

Mercoledì 26 agosto

Grecia - Egitto - Girone B

Giovedì 27 agosto

Turchia - Grecia - Girone B

Venerdì 28 agosto

Algeria - Serbia - Girone A

Tunisia - Portogallo - Girone A

Spagna - Turchia - Girone B

Italia - Francia - Girone A - Ore 20 - PalaMazzola - Taranto

Sabato 29 agosto

Semifinali maschili

Domenica 30 agosto

1°/2° posto: finali maschili

3°/4° posto: finali maschili