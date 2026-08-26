745mila telespettatori, con il 9,94% di share per Italia-Slovacchia

Gli appassionati di volley continuano a seguire le azzurre con attenzione ed affetto. I contatti per la diretta di Rai 2 salgono addiruttura a 1 milione 826mila. Su Sky Sport la partita è stata vista da 165mila spettatori

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Pubblicato il 26.08.2026, 16:04

Rai 2skyItaliaSlovacchia

GÖTEBORG (SVEZIA)- Il cammino della Nazionale Seniores Femminile al CEV Trendyol EuroVolley 2026 continua ad attirare l’attenzione del pubblico anche attraverso gli ascolti televisivi. La sfida Italia-Slovacchia, vinta 3-0 dall'Italvolley di Julio Velasco allo Scandinavium di Göteborg, ha fatto registrare numeri significativi sui Rai2 e SkySport.

Su Rai2 il quarto successo consecutivo dell’Italia è stato seguito da una media di 745mila spettatori, con il 9,94% di share e 1 milione 826mila contatti.

Su Sky Sport Italia-Slovacchia ha fatto registrare 165mila spettatori di media, con una reach di 350mila nelle fasi finali del terzo set. La partita è stata trasmessa anche da Dazn.

Numeri che accompagnano il percorso delle azzurre nella Pool D e precedono l’ultimo appuntamento della fase a gironi, la sfida contro la Francia, in programma oggi allo Scandinavium di Göteborg alle 16.

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