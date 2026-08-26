Italia-Germania: record di durata del 1° set, 66-64  in 1h e 29 minuti

Nella Fipav Cup Men Elite è stato battuto il precedente primato della storia della pallavolo: il paziale con il punteggio più alto era, fino a questa sera, quello relativo al match di VNL tra Argentina e Polonia, terminato 50-48

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Pubblicato il 26.08.2026, 22:59

Fipav Cup Men EliteItaliaGermania
REGGIO CALABRIA-Il primo set appena concluso tra Italia e Germania della Fipav Cup Men Elite e conclusosi sul  66-64  (1h e 29 minuti) in favore dei tedeschi rappresenta il record del parziale più lungo della storia della pallavolo. E’ stato infatti battuto il precedente primato: il set con il punteggio più alto era, fino a questa sera, quello relativo al match di VNL tra Argentina e Polonia, terminato 50-48 in 62 minuti di gioco e disputato  il 28 giugno 2026.

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