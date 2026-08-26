Fipav Cup Men Elite: l'Italia vince la maratona con la Germania

Questa sera una prestazione altalenante della squadra azzurra, che ha offerto certamente buone indicazioni allo staff tecnico nel percorso di avvicinamento ai Campionati Europei, che cominceranno, come noto, a Napoli il 10 settembre, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Contro la Germania, il CT Ferdinando De Giorgi ha schierato Sbertoli in palleggio, con Rychlicki opposto, Lavia e Bottolo schiacciatori, Mati e Sanguinetti centrali, e Laurenzano libero.

Dall’altra parte della rete, la formazione teutonica è scesa in campo con Tille, Brehme, Karlitzek, Krick, Brand e Shoott libero.

Ad applaudire alla fine gli azzurri, più di 4.400 spettatori presenti, per un incasso di 84.000 euro.

Gli azzurri domani mattina attraverseranno lo Stretto per raggiungere Messina e disputare le altre due gare in programma: il 28 agosto contro Cuba e il 30 agosto contro il Brasile.

Comincia bene l’Italia il primo set con subito un 3-0. Un muro di Mati mantiene ancora avanti gli azzurri sul + 3 (5-2). Con il passare delle azioni la formazione allenata da Massimo Botti ha ricucito in parte lo svantaggio (6-5), ma l’Italia ancora con un buon muro ha riportato il vantaggio sul +3. Nella fase centrale del set gli azzurri hanno continuato a mantenere il controllo e Bottolo ha firmato il + 5 (12-7) massimo vantaggio fin qui. La Germania da parte sua ha provato a reagire e non perdere troppo il contatto e con Krick per due volte consecutive efficace in attacco ha trovato il (17-15). Nel momento migliore per la Germania coach De Giorgi ha chiamato il primo time out per impartire indicazioni ai suoi. Al rientro in campo i teutonici hanno continuato a spingere fino a trovare il pareggio sul 18-18. L’attacco vincente di Rychlicki regala all’Italia il sorpasso (20-19), ma la Germania compie il controsorpasso (21-22). Nel finale di set dentro Romanò per Rychlicki e dopo annullato due palle set gli azzurri hanno trovato il 24 pari e con Romanò il successivo vantaggio 25-24. Il finale è stato una vera e propria battaglia, con continui ribaltamenti di fronte 34-34, 38-8, 45-45, 57-57, e la Germania brava a chiudere il set in proprio favore con il punteggio di 66-64.

Questo set concluso 66-64 della durata di 1h e 29 minuti rappresenta il record del parziale più lungo della storia della pallavolo. E’ stato infatti battuto il precedente primato stabilito in VNL 2026 e relativo al match tra Argentina e Polonia, terminato 50-48 in 62 minuti di gioco il 28 giugno 2026.

Nel secondo set il coach De Giorgi ha dato spazio dall’inizio a Porro al posto di Bottolo e Galassi al posto di Sanguinetti con Rychlicki opposto.

Comincia bene l’Italia che piazza subito il + 3 (4-1) per poi allungare sul (6-2). Dopo questa fase la Germania è tornata a farsi sotto fino al -1 (8-7) con un ace di Tille. La gara è continuata ad essere combattuta (15-15) con le due squadre che non si sono risparmiate. Sul 16 pari dentro capitan Giannelli in regia al posto di Sbertoli che ha accusato dei crampi. A questo punto del set l’Italia trova il + 2 (18-16), ma la formazione tedesca rimane a ruota non permettendo agli azzurri di scappare avanti (22-21). Nel finale però gli azzurri imprimono una improvvisa accelerata e trovano il 24-11 e poi con Luca porro il 25-22. Italia 1, Germania 1.

Terzo set ancora con le due squadre in lotta punto a punto (4-4, 6-6). La Germania in questa fase è sembrata avere più mordente e si è portata sull’11-9 e poi sul 13-11. I teutonici hanno continuato a mantenere sempre una o due lunghezze di vantaggio anche nella fase centrale del set fino al pareggio trovato dall’Italia sul 17-17 e poi il sorpasso azzurro sul (19-18). Nel finale la Germania ha trovato di nuovo il vantaggio (23-22) e De Giorgi ha speso un time out. Al rientro in campo la Germania è arrivata poi sul 24-22, ma gli azzurri con Porro hanno annullato il primo set ball, ma nulla ha potuto sulla successiva palla che ha decretato il 25-22. Italia 1, Germania 2.

Quarto set cominciato con lo stesso sestetto che ha chiuso il terzo parziale. Diagonale Giannelli-Rychilicki, Porro e Bottolo schiacciatori, Galassi e Mati al centro.

Comincia bene l’Italia con il vantaggio di 3-1. Luca Porro ben imbeccato da Giannelli firma il + 3 (6-3). Gli azzurri in questa fase sono bravi a rimanere concentrati non permettendo agli avversari di recuperare (10-7). Con il proseguire delle azioni è stata ancora l’Italia a comandare il gioco e un muro di Mati ha portata sul (13-10). Nel finale una buona gestione generale (21-19) ha permesso di chiudere 25-22 al terzo set point utile . Italia 2, Germania 2.

Nel tie-break buon avvio di Giannelli e compagni. La Germania però trova il sorpasso sul 4-3 e coach De Giorgi chiama il time out. L'ace doppio di Bottolo ha riportato l'Italia avanti (7-5) . Nel finale gli azzurri hanno chiuso set e match 15-12 con Bottolo.

Il tabellino

ITALIA – GERMANIA 3-2 (64-66, 25-22, 23-25, 25-22 15-22)

ITALIA: Sbertoli 3, Bottolo 14, Mati, Rychilicki 14, Lavia 17, Sanguinetti 6, Laurenzano (L). Galassi 7, Sani, Romanò 7, Porro 20, Giannelli. N.e: Michieletto, Balaso All. De Giorgi

GERMANIA: Krick 18, Tille 7, Richrs 9, Brehme 17, Karlitzek 20, Brand 18, Schott (L). Peter, Zimmermann 1, Torwie Mohwinkel 12. N.e: Graven, Grozer, Krage 12. All. Botti

ARBITRI: Cavalieri, Palumbo

Durata set: 89’, 32’ , 35’, 33’ Tot: 228’

Italia: a 5, bs 34 , m15 , et 45.

Germania: a 7, bs 31 , m 7, et 47

Spettatori: 4.400

CALENDARIO E RISULTATI FIPAV CUP MEN ELITE

Reggio Calabria – PalaCalafiore

Italia-Germania (64-66, 25-22, 23-25, 25-22, 15-12)

27 agosto ore 20, Germania-Cuba

Messina – PalaRescifina

28 agosto ore 20, Italia-Cuba

29 agosto ore 20, Germania-Brasile

30 agosto ore 21, Italia-Brasile

31 agosto ore 20, Brasile-Cuba