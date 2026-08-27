Italia-Francia su Rai 2 seguita da 1 milione 59mila telespettatori di media
GÖTEBORG (SVEZIA)- Il primo posto nella Pool D, al CEV Trendyol EuroVolley 2026, conquistato dall’Italia passa anche attraverso il grande risultato degli ascolti tv. La sfida decisiva contro la Francia, vinta 3-1 dalle azzurre di Julio Velasco ha fatto registrare numeri importanti sia su Rai 2 sia su Sky Sport.
Su Rai 2, Italia-Francia è stata seguita da 1 milione 59mila spettatori di media, facendo registrare il 13,3% di share e oltre 3 milioni di contatti complessivi.
Numeri significativi anche su Sky Sport, dove la sfida che ha consegnato all’Italia il primo posto nella Pool D ha registrato 211mila spettatori medi, con una reach di 620mila spettatori nelle fasi finali del quarto set.
La partita è stata trasmessa anche da Dazn.
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