Italia-Francia su Rai 2 seguita da 1 milione 59mila telespettatori di media

GÖTEBORG (SVEZIA)- Il primo posto nella Pool D, al CEV Trendyol EuroVolley 2026, conquistato dall’Italia passa anche attraverso il grande risultato degli ascolti tv. La sfida decisiva contro la Francia, vinta 3-1 dalle azzurre di Julio Velasco ha fatto registrare numeri importanti sia su Rai 2 sia su Sky Sport.