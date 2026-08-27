EuroVolley 2026: l'Italia vola a Brno per gli ottavi di finale

Oggi pomeriggio la squadra ha svolto una seduta di allenamento, su uno dei campi presenti all'interno dello Scandinavium, l'ultima in terra svedese, utile per mantenere ritmo e intensità, prima della partenza per Brno, prevista domani mattina.

Il gruppo azzurro lascerà la Svezia alle 10 con un volo charter in partenza dall’Aeroporto di Göteborg-Landvetter, sul quale viaggeranno anche le altre Nazionali della Pool D qualificate alla fase successiva della competizione. L’arrivo al Brno–Tuřany Airport è previsto alle ore 11.50.

Le parole dell’assistant coach Juan Manuel Cichello

« Credo che siamo cresciuti soprattutto nel lavoro e nella difesa, ricordando anche che abbiamo utilizzato un assetto nuovo, con Kate Antropova in posto quattro. Penso che, anche per chi non ha giocato tutte e cinque le partite, sotto questo aspetto si sia vista una crescita importante e soprattutto a livello caratteriale. La squadra ha saputo affrontare le difficoltà anche quando, a volte, non siamo riusciti a giocare benissimo. Tra gli aspetti che hanno fornito le indicazioni migliori allo staff tecnico c’è proprio il lavoro nella fase difensiva e nella successiva ricostruzione: “Credo soprattutto nella difesa e nel contrattacco, aspetti sui quali abbiamo lavorato molto bene. Quando difendiamo siamo una squadra molto forte, al di là della differenza che riusciamo a fare quando riceviamo bene, giocando i primi tempi e sviluppando un gioco veloce. Con la fase a gironi ormai alle spalle, l’attenzione si sposta sugli ottavi di finale e su un torneo che, da questo momento, non concederà più possibilità di errore. Dobbiamo portarci dietro la stessa voglia di vincere che ha caratterizzato la nostra fase a gironi. Dobbiamo lavorare su ogni pallone, dimenticare quello precedente e giocare ogni azione al massimo, proprio come fanno le ragazze tutti i giorni in allenamento ».

Il programma del 28 agosto

Pool A (Istanbul): ore 15 Slovenia-Ungheria, ore 18 Turchia-Polonia (DAZN).

Pool C (Baku): ore 13.30 Spagna-Romania, ore 16.30 Azerbaijan-Olanda.