L'Italia sfida Cuba in amichevole: data, orario e dove vedere gli azzurri del volley in tv e in streaming
MESSINA - Dopo aver vinto la 'maratona' di Reggio Calabria contro la Germania nella prima partita della 'Fipav Cup Men Elite', l'Italia di Fefè De Giorgi ha attraversato lo Stretto e raggiunto Messina dove oggi (venerdì 28 agosto) sfiderà Cuba in un'altra delle amichevoli programmate in vista degli Europei di settembre.
Italia-Cuba: dove si gioca, data e orario
Il match odierno tra l'Italia e Cuba andrà in scena sul parquet del 'PalaRescifina' di Messina alle ore 20. Sempre al 'PalaRescifina' poi gli azzurri di De Giorgi affronteranno il Brasile tra due giorni (domenica 30 agosto, ore 21) nell'ultimo dei test previsti per questo ciclo di preparazione alla rassegna continentale.
I precedenti: bilancio favorevole agli azzurri
Sono 95 i precedenti tra Italia e Cuba con un bilancio favorevole agli azzurri: 49 i successi, 46 le sconfitte. L'ultima sfida tra Italia e Cuba risale allo scorso luglio in Nations League, con la Nazionale di De Giorgi vittoriosa per 3-1 (17-25, 25-19, 25-21, 25-17).
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