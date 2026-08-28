Giochi del Mediterraneo: L'Italia supera la Francia e vince la Pool A
L’Italia si porta avanti 16-13 grazie a un’invasione della Francia, poi Duthoit accorcia sul 18-17. Il set è combattuto ma l’inerzia è tutta azzurra. Frascio mette a terra il punto del 23-20 e il set si chiude con il risultato di 25-21 con un mezzo ace di Held e un attacco vincente azzurro. Il secondo parziale vede l’Italia sugli scudi dopo un primo momento di equilibrio (5 pari). Poi i ragazzi di Fanizza allungano, arrivano sul +6 che li mette al riparo dal ritorno francese. Il set si chiude sul 25-17. Pronti via, nel terzo set si inizia 3-3 con videocheck annessi. L’ace di Truocchio vale l’8-6 per gli azzurri e quello di Crosato permette all’Italia di agguantare il pareggio sul 12-12 dopo un buon momento della Francia. Il primo tempo servito da Fanizza a Truocchio fa girare avanti gli azzurri sul 16-15. Francia e Italia proseguono sul filo della parità e un muro pazzesco di Truocchio vale il +2: 22-20 su Feral che non riesce a passare da posto due. Duthoit accorcia sul 24-23, ma a chiuder la questione è un primo di Truocchio (25-23) che vale la semifinale contro la Grecia, in programma sabato 29, orario da definire. La Grecia ha infatti perso 3-0 contro la Turchia nell’ultimo match del Girone B, anch’esso decisivo per l’accesso al posizionamento in semifinale, arrivando seconda nel raggruppamento.
Il tabellino
ITALIA - FRANCIA 3-0 (25-21, 25-17, 25-23)
ITALIA: Fanizza 3, Orioli 9, Crosato 6, Frascio 11, Held 13, Truocchio 7, Catania (L), D’Amico, Mancini, ne Mosca, Roberti, Pellacani, Tallone. All. Fanizza
FRANCIA: Duthoit 7,Gill, Pujol 11, Roeherig 1, Feral 9, Picard 4, Phelut (L), Garcia, Leon 2. Rippert, Nack 7, Canovas 4, ne Pascal.
Durata set: 27’, 26’, 35’ Tot: 88'
Italia: 6 a, 9 bs, 5 mv, 14 et
Francia: 0 a, 16 bs, 6 mv, 30 et
Il programma
Sabato 29 agosto
Turchia - Francia - Ore 17
Italia - Grecia - Ore 20
Domenica 30 agosto
1°/2° posto: finali maschili
3°/4° posto: finali maschili
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS