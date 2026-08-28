Giochi del Mediterraneo: L'Italia supera la Francia e vince la Pool A

L’Italia di Vincenzo Fanizza vola in semifinale ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Lo fa come prima del Girone A dopo aver battuto anche la Francia con il risultato di 3-0 (25-21, 25-17, 25-23). Affronterà domani, sabato 29 agosto, ore 20, al PalaMazzola di Taranto, la Grecia che ha perso l’ultimo match del Girone B ed è, quindi, arrivata seconda del raggruppamento, dietro alla Turchia. Una gara in controllo per gli azzurri che contro i francesi hanno messo in campo concretezza, pochi errori e attenzione. Doppia cifra per Diego Frascio (11 punti) e Tim Held (13) con una superiorità netta in battuta (6-0 gli ace). L'altra semifinale sarà Francia-Turchia.

L’Italia si porta avanti 16-13 grazie a un’invasione della Francia, poi Duthoit accorcia sul 18-17. Il set è combattuto ma l’inerzia è tutta azzurra. Frascio mette a terra il punto del 23-20 e il set si chiude con il risultato di 25-21 con un mezzo ace di Held e un attacco vincente azzurro. Il secondo parziale vede l’Italia sugli scudi dopo un primo momento di equilibrio (5 pari). Poi i ragazzi di Fanizza allungano, arrivano sul +6 che li mette al riparo dal ritorno francese. Il set si chiude sul 25-17. Pronti via, nel terzo set si inizia 3-3 con videocheck annessi. L’ace di Truocchio vale l’8-6 per gli azzurri e quello di Crosato permette all’Italia di agguantare il pareggio sul 12-12 dopo un buon momento della Francia. Il primo tempo servito da Fanizza a Truocchio fa girare avanti gli azzurri sul 16-15. Francia e Italia proseguono sul filo della parità e un muro pazzesco di Truocchio vale il +2: 22-20 su Feral che non riesce a passare da posto due. Duthoit accorcia sul 24-23, ma a chiuder la questione è un primo di Truocchio (25-23) che vale la semifinale contro la Grecia, in programma sabato 29, orario da definire. La Grecia ha infatti perso 3-0 contro la Turchia nell’ultimo match del Girone B, anch’esso decisivo per l’accesso al posizionamento in semifinale, arrivando seconda nel raggruppamento.