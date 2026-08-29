BRNO (REPUBBLICA CECA)- È ripreso questa mattina il lavoro della Nazionale italiana femminile a Brno in vista degli ottavi di finale del CEV Trendyol EuroVolley 2026. Dopo il pomeriggio libero concesso ieri dal CT Julio Velasco e dallo staff tecnico al termine del trasferimento da Göteborg, le azzurre sono tornate a concentrarsi sulla Bulgaria, prossima avversaria nel cammino continentale.

Nel pomeriggio di oggi la squadra ha sostenuto una seduta di allenamento al BVV Veletrhy del Brno Exhibition Centre (Padiglione P), iniziando così a prendere confidenza con il campo di gioco teatro della sfida valida per l'accesso ai quarti di finale contro la Bulgaria in programma lunedì 31 agosto alle ore 16 (diretta tv su Rai2, Sky Sport Arena, Dazn).

Il programma di lavoro proseguirà domani, domenica 30 agosto, con una nuova seduta di allenamento, prevista nel pomeriggio alle 14. Per l’Italia sarà l’ultimo giorno di preparazione prima della partita contro le bulgare allenate dall'italiano Marcello Abbondanza.

Le parole di Denise Meli

« Brno sembra molto carina e accogliente. Siamo molto contente di essere arrivate qui. Ci stiamo preparando al meglio per la partita che ci aspetta contro la Bulgaria e siamo molto concentrate, lavorando su ogni dettaglio ».

Una Bulgaria che l’Italia ha già affrontato nel corso della Volleyball Nations League e che le azzurre ritroveranno questa volta in una gara da dentro o fuori. Per Meli la strada da seguire passa soprattutto dal gioco dell’Italia e dalla capacità di esprimerlo al meglio:

« Non penso che dovremo cambiare molto. Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e sui nostri sistemi. Quando abbiamo affrontato la Bulgaria in VNL era la prima fase in Brasile e Kate era già stata utilizzata in posto quattro. Dobbiamo riuscire a esprimere il nostro gioco al meglio, con l’energia che ci contraddistingue, e portare a termine la partita nel migliore dei modi ».

Proprio l’energia del gruppo è uno degli aspetti sottolineati dalla centrale azzurra, che durante la fase a gironi dell'Europeo ha avuto anche l’opportunità di partire titolare contro il Montenegro:

« Ho delle vibes molto positive perché, tutte le volte che entro in campo ma anche quando sono fuori, questa squadra mi dà tanta energia, tanti stimoli e tanta voglia di fare bene. Penso che si noti anche dall’esterno. Se ci dovesse essere la possibilità di entrare in campo e dare il mio contributo, sarò felice di poterlo fare. La Bulgaria ha un sestetto e una squadra di tutto rispetto. Noi dobbiamo riuscire a imporre il nostro gioco e cercare di fare del nostro meglio ».

Il calendario degli ottavi di finale di Brno

EF8: Francia (D2) vs Grecia (B3) - 30 agosto ore 16 (Sky Sport Arena, Dazn)

EF5: Serbia (B1) vs Croazia (D4) - 30 agosto ore 19 (Sky Sport Arena, Dazn)

EF6: Italia (D1) vs Bulgaria (B4) - 31 agosto ore 16 (Rai2, Sky Sport Arena, Dazn)

EF7: Rep.Ceca (B2) vs Svezia (D3) - 31 agosto ore 19 (Rai Sport, Sky Sport Arena, Dazn)

Il calendario degli ottavi di finale di Istanbul

EF4: Olanda (C2) vs Slovenia (A3) - 31 agosto ore 15 (Dazn)

EF1: Polonia (A1) vs Portogallo (C4) - 31 agosto ore 18 (Dazn)

EF2: Belgio (C1) vs Germania (A4) - 1 settembre ore 15 (Sky Sport Arena, Dazn)

EF3: Turchia (A2) vs Azerbaijan (C3) - 1 settembre ore 18 (Sky Sport Arena, Dazn)