Fipav Cup Men Elite: l'Italia chiude battendo il Brasile

Comincia vibrante il primo set con le due squadre subito a dare spettacolo. L’ace di Gianneli porta il punteggio sul 3 pari, poi Darlan mette a terra il pallone successivo. E’ poi l’Italia a trovare il primo break -2 (6-4). Con il passare delle azioni la partita si è fatta sempre più bella con le due squadre che non si sono risparmiate e l’ace di Lucarelli ha dato al Brasile il +2 (7-9), prima del monster block di Lavia-Galassi (8-9). Il pareggio Italia è arrivato con Giannelli (11-11) e il successivo sorpasso con un attacco di Lavia (13-12). Nelle battute successive c’è stato, però, il ritorno del Brasile che ha mantenuto il vantaggio (14-16, 15-17, 16-18). Nel finale la formazione verdeoro è stata brava a tenere e poi aumentare il vantaggio fino all’ace di Bryan appena entrato (20-24). Gli azzurri dopo aver annullato due palle set si sono dovuti arrendere al primo tempo di Judson 25-21.

Vibrante anche l’avvio del secondo parziale con gli azzurri primi ad andare in vantaggio +2 (4-2). L’Italia in questa fase ha comandato il gioco e il punteggio (8-5, 11-7). A questo punto il tecnico brasiliano ha chiamato un time-out per dare nuove indicazioni ai suoi. Al rientro in campo gli azzurri sono stati bravi a tenere ancora a distanza la squadra verdeoro +6 (15-9) e poi la schiacciata vincente di Sanguinetti ha portato il punteggio sul (16-11). Il finale ha visto ancora l’Italia protagonista con il muro ancora protagonista (20-15, 22-17). Dopo un tentativo di rimonta dei brasiliani (23-18, 23-20) è giunti così all’ace di Sanguinetti (4 punti, 1 ace) che ha chiuso il set sul 25-20. Italia1, Brasile 1.

Al termine del secondo set si è svolto un momento istituzione con uno scambio di riconoscimenti che ha visto protagonisti il presidente federale Giuseppe Manfredi, il sindaco della città di Messina Federico Basile, il presidente regionale FIPAV Sicilia Antonio Locandro e presidente del CT Fipav Messina Alessandro Zurro.

Terzo set iniziato con il giusto piglio per l’Italia che per prima è andata in vantaggio e l’ace di capitan Giannelli ha regalato il + 3 (6-3) e il successivo muro vincente di Bottolo il + 4 (7-3) che ha costretto la panchina brasiliana a chiamare il primo time out. Alla ripresa del gioco l’Italia ha continuato a comandare il gioco e il muro di Galassi ha portato il punteggio sul + 5 (11-6). Con il passare delle azioni l’Italia sempre più padrona del campo (17-10) e ha finito per chiudere il proprio favore il set sul 25-18 con Mattia Bottolo. Italia 2, Brasile 1.

Quarto set cominciato come è finito il terzo con l'Italia avanti nel punteggio (4-2) . Gli azzurri, sorretti anche dagli oltre 4000 spettatori presenti sulle tribune, hanno aumentato il loro vantaggio + 3 (8-5, 10-7). Nella fase centrale del parziale gli azzurri hanno gestito con sapienza il vantaggio oramai acquisito + 5 (15-10) e con dentro anche Yuri Romanò, si è poi involata verso la vittoria 25-20.Italia 3-Brasile 1.

Domani alle ore 20 l’ultimo match in programma del torneo con Brasile Cuba. Al termine verrà stilata la classifica generale.

Il tabellino

ITALIA – BRASILE 3-1 (21-25, 25-20, 25-18, 25-20)

ITALIA: Lavia 13, Galassi 8, Giannelli 8, Bottolo 13, Sanguinetti 7, Rychlicki 15, Balaso (L). Sani , Romanò, Porro. N.e: Argilagos, Laurenzano, Michieletto,Mati. All. De Giorgi

BRASILE: Judson 4, Cachopa, Adriano 9, Flavio 8, Darlan 13, Lucarelli 9, Maique (L). Bryan, Arthur 6, Pinta 2, Honorato N.e. Pureza, Burgmann 3. All. Bernardo de Rezende

ARBITRI: 1°Cesare 2° Giorgianni

Durata: 30’, 32’, 30’ Tot: 92'

Italia: a 7, bs 17, m 12, et 22

Brasile: a 4 , bs 15 , m 2 , et 25 .