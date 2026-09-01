Europei Femminili: le azzurre fanno boom anche in TV

Su Rai 2 Italia-Bulgaria è stata seguita da una media di 900 mila spettatori, con una share dell’11,1%. Nel corso della diretta sono stati 1 milione e 922 mila i telespettatori. Su Sky Sport la sfida ha fatto registrare una media di 216 mila spettatori