Europei Femminili: le azzurre fanno boom anche in TV
BRNO (REPUBBLICA CECA)- Anche l’ottavo di finale contro la Bulgaria conferma la grande attenzione verso la Nazionale Seniores Femminile italiana nel CEV Trendyol EuroVolley 2026. Il successo per 3-0 delle azzurre di Julio Velasco, che ha consegnato all’Italia il pass per i quarti di finale, ha fatto registrare numeri importanti sia su Rai 2 sia su Sky Sport.
Su Rai 2, Italia-Bulgaria è stata seguita da una media di 900 mila spettatori, con una share dell’11,1%. Nel corso della diretta sono stati 1 milione e 922 mila gli spettatori che hanno seguito almeno una parte dell’incontro.
Importante anche il seguito su Sky Sport, dove la sfida ha fatto registrare una media di 216 mila spettatori, con una reach di 510 mila nei minuti conclusivi.
La partita è stata trasmessa anche da Dazn.
Ascolti che confermano ancora una volta la grande attenzione, di appassionati e non, accanto al cammino della Nazionale femminile nella rassegna continentale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS