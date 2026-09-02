Dal 3 settembre gli azzurri si allenano a Firenze
FIRENZE-Concluso il FIPAV Cup Men Elite, torneo amichevole giocato dagli azzurri tra Reggio Calabria e Messina insieme a Germania, Cuba e Brasile, la Nazionale maschile da giovedì 3 settembre sarà nuovamente al lavoro al Pala Bigmat di Firenze fino al 7 settembre, per l’ultimo periodo di preparazione prima dell’esordio nei Campionati Europei. Appuntamento al 10 settembre, quando alle ore 21.05, in Piazza del Plebiscito, si giocherà la partita inaugurale contro la Svezia.
I convocati
Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.
Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati, Andrea Truocchio
Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.
Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.
Lo staff azzurro
Ferdinando De Giorgi (commissario tecnico), Roberto Ciamarra (secondo allenatore), Marco Meoni (assistente allenatore), Ivan Contrario (scoutman), Oscar Berti (preparatore atletico), Francesco Alfatti (fisioterapista), Fabio Rossin (fisioterapista), Marco Penza (medico), Giuliano Bergamaschi (pedagogista), Giacomo Giretto (team manager).
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