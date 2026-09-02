Dal 3 settembre gli azzurri si allenano a Firenze

FIRENZE-Concluso il FIPAV Cup Men Elite, torneo amichevole giocato dagli azzurri tra Reggio Calabria e Messina insieme a Germania, Cuba e Brasile, la Nazionale maschile da giovedì 3 settembre sarà nuovamente al lavoro al Pala Bigmat di Firenze fino al 7 settembre, per l’ultimo periodo di preparazione prima dell’esordio nei Campionati Europei. Appuntamento al 10 settembre, quando alle ore 21.05, in Piazza del Plebiscito, si giocherà la partita inaugurale contro la Svezia.