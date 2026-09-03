Europei Femminili: Italia-Svezia fa il pieno di telespettatori

BRNO (REPUBBLICA CECA)- Continua a crescere l’attenzione televisiva attorno al cammino dell’Italia al CEV Trendyol EuroVolley 2026. Il quarto di finale contro la Svezia, vinto 3-1 dalle azzurre di Julio Velasco e valso la qualificazione alle semifinali di Istanbul, ha fatto registrare ancora una volta importanti dati d’ascolto sia su Rai 2 sia su Sky Sport.