Europei Femminile: la Polonia di Lavarini sfiderà l'Italia in semifinale

ISTANBUL (TURCHIA) - L'Italia di Velasco ha conosciuto l'avversaria che sabato 5 settembre contenderà in semifinale alle azzurre il posto nell'atto conclusivo degli Europei Femminili, sarà la Polonia di Stefano Lavarini che oggi ha superato 3-1 (25-16, 20-25, 25-20, 25-23) l’Olanda nel quarto di finale disputato alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul.

Italia-Polonia si giocherà sabato 5 settembre alla Sinan Erdem Sports Hall (orario ancora da definire).

Per l’Italia comincia così l’ultima parte del cammino europeo. Dopo le cinque vittorie nella Pool D a Göteborg, il 3-0 alla Bulgaria negli ottavi di finale e il 3-1 in rimonta sulla Svezia nei quarti a Brno, le azzurre sono ora attese dall’appuntamento che metterà in palio un posto nella finale continentale.

Intanto la Nazionale italiana è arrivata oggi a Istanbul: le azzurre sono atterrate all'aeroporto di Istanbul intorno alle ore 14 locali con un volo charter partito in mattinata da Brno, sul quale ha viaggiato anche la Nazionale serba, già qualificata per le semifinali.

Le parole di Sara Fahr

« Siamo sicuramente contente di essere arrivate alla fase finale di questa competizione. Siamo cariche e pronte ad affrontare sabato la nostra semifinale. Abbiamo fatto soffrire un po’ chi ci ha seguito e abbiamo sofferto anche noi, ma è giusto così. Credo che la partita contro la Svezia sia arrivata al momento giusto per prepararci a quello che dovremo affrontare questo weekend. Noi sicuramente ce la metteremo tutta ».

Il quarto di finale di Brno ha rappresentato fin qui il passaggio più complicato del cammino azzurro. Una partita che Fahr rilegge partendo dalle difficoltà iniziali e dalla lucidità ritrovata dall’Italia con il trascorrere dei set:

« Quella contro la Svezia è stata sicuramente una partita strana. All’inizio eravamo molto tese e ci siamo soffermate troppo sui punti che stava facendo Isabelle Haak. Sappiamo che è una giocatrice incredibile, una delle opposte più forti al mondo, e in quel momento, come ha detto anche Julio, ci è mancata un po’ di lucidità. Anch’io in campo mi sono ritrovata spesso a dire alle ragazze di non pensare troppo, perché sappiamo giocare e sappiamo quello che dobbiamo fare. Dovevamo semplicemente seguire il nostro istinto ed è quello che siamo riuscite a fare nella parte finale della partita. Questo ci ha permesso di portarla a casa ».

Una reazione costruita attraverso il lavoro di tutta la squadra, aspetto sul quale Fahr insiste parlando anche del rapporto con Anna Danesi e del contributo delle centrali al gioco azzurro:

« Siamo molto affiatate, ma è affiatato tutto il gruppo. Anche durante i time-out, cerchiamo sempre di parlarci, darci qualche consiglio, aiutarci e sostenerci l’una con l’altra. Il nostro modo di dare una mano alla squadra è provare a sporcare più palloni possibile a muro e cercare di incidere anche in attacco. Cerchiamo di fare questo e di farlo sempre al meglio ».

Il programma

Quarti di finale - Brno, 2 settembre 2026

QF3: Serbia-Grecia 3-0 (25-14, 25-20,25-17)

QF4: Italia-Svezia 3-1 (21-25, 26-24, 25-21, 25-23)

Quarti di finale - Istanbul, 3 settembre 2026 (orario italiano)

QF1: Polonia-Olanda 3-1 (25-16, 20-25, 25-20, 25-23)

QF2: Germania-Turchia (ore 18, diretta su Sky Sport Arena, Dazn)

Semifinali a Istanbul, 5 settembre

Semifinale 1: Polonia vs Italia

Semifinale 2: Vincente QF2 vs Serbia

Finali a Istanbul, 6 settembre

Finale 3°-4° posto

Finale 1°-2° posto