Europei Maschili: ecco i convocati di De Giorgi
La rassegna continentale, in programma dal 10 al 26 settembre, comincerà con la gara inaugurale contro la Svezia il 10 alle ore 21:05 in Piazza del Plebiscito a Napoli, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Nazionale, inserita nella pool A, dopo la gara inaugurale di Napoli affronterà al PalaPanini di Modena Grecia (12 settembre, ore 21.05), Slovacchia (13 settembre, ore 21.05), Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21.05) e Slovenia (17 settembre, ore 21.05).
Dopo Napoli e Modena, i Campionati Europei proseguiranno a Torino, quando il PalaVela ospiterà, dal 20 al 23 settembre, insieme a Sofia (Bulgaria), ottavi e quarti di finale della rassegna continentale. La città di Milano, infine, ospiterà il 24 e 26 settembre le semifinali e le finali.
I convocati di Ferdinando De Giorgi
Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.
Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.
Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati.
Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.
Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.
Lo staff
Ferdinando De Giorgi – commissario tecnico
Roberto Ciamarra - 2° Allenatore
Marco Meoni - Assistente Allenatore
Oscar Berti - Preparatore Atletico
Marco Penza – Medico
Francesco Alfatti – Fisioterapista
Sebastiano Cencini – Fisioterapista
Ivan Contrario – Scoutman
Giuliano Bergamaschi - pedagogista
Giacomo Giretto - Team Manager
La Nazionale maschile questa mattina partirà con un treno Frecciarossa da Firenze per raggiungere Napoli.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS