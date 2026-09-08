Europei Maschili: ecco i convocati di De Giorgi

Dopo Napoli e Modena, i Campionati Europei proseguiranno a Torino, quando il PalaVela ospiterà, dal 20 al 23 settembre, insieme a Sofia (Bulgaria), ottavi e quarti di finale della rassegna continentale. La città di Milano, infine, ospiterà il 24 e 26 settembre le semifinali e le finali.

I convocati di Ferdinando De Giorgi

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.

Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati.

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.

Lo staff

Ferdinando De Giorgi – commissario tecnico

Roberto Ciamarra - 2° Allenatore

Marco Meoni - Assistente Allenatore

Oscar Berti - Preparatore Atletico

Marco Penza – Medico

Francesco Alfatti – Fisioterapista

Sebastiano Cencini – Fisioterapista

Ivan Contrario – Scoutman

Giuliano Bergamaschi - pedagogista

Giacomo Giretto - Team Manager

La Nazionale maschile questa mattina partirà con un treno Frecciarossa da Firenze per raggiungere Napoli.