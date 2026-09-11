Europei Maschili:  1 milione e 413 mila ha seguito Italia-Svezia su Rai 2

NAPOLI- La vittoria degli azzurri nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito contro la Svezia ha fatto registrare ottimi dati televisivi: il match inaugurale del CEV Enel EuroVolley 2026 trasmesso in diretta televisiva su Rai 2, infatti, è stato seguito da 1 milione e 413 mila telespettatori con oltre il 9% di share. Ottimi dati anche su Sky, con il canale Sky Arena che ha trasmesso la gara Italia-Svezia e ha fatto registrare 120 mila telespettatori.

La partita è stata trasmessa anche da Dazn e in streaming su Now, eurovolley.tv e rainews.it.