L'Italia di De Giorgi inchioda alla TV 1 milione e 512 mila telespettatori
Il 3-0 con cui gli azzurri hanno superato la formazione ellenica è stato visto su Rai2 da una media di 1 milione e 512 mila telespettatori, con uno share del 10,8%. L’incontro ha fatto registrare, poi, 4milioni e 210mila spettatori totali. La gara Italia-Grecia è stato il programma più visto della giornata di ieri su Rai2
Importante anche il seguito su Sky Sport 1, dove la seconda gara della Pool A di Modena ha fatto registrare 212 mila spettatori, con una reach di 710 mila spettatori nel terzo set.
La partita è stata trasmessa anche da DAZN e in streaming su NOW, eurovolley.tv e RaiNews.it.
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