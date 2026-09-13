L'Italia di De Giorgi inchioda alla TV 1 milione e 512 mila telespettatori

Il 3-0 contro la Grecia ha fatto registrare per la diretta di Rai2 uno share del 10,8%. 212mila l'hanno vista su Sky 1, 10,8%. Su Sky 1 si sono sintonizzati 212 mila spettatori, con una reach di 710 mila spettatori nel terzo set

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Pubblicato il 13.09.2026, 13:54 (Aggiornato il 13.09.2026, 22:53)

Europei MaschiliItaliaGreciaRai 2sky
MODENA-Anche la seconda gara dei Campionati Europei maschili 2026, giocata ieri al PalaPanini, sold out, contro la Grecia, ha fatto registrare ottimi dati di ascolto in TV.

Il 3-0 con cui gli azzurri hanno superato la formazione ellenica è stato visto su Rai2 da una media di 1 milione e 512 mila telespettatori, con uno share del 10,8%. L’incontro ha fatto registrare, poi, 4milioni e 210mila spettatori totali.  La gara Italia-Grecia è stato il programma più visto della giornata di ieri su Rai2
Importante anche il seguito su Sky Sport 1, dove la seconda gara della Pool A di Modena ha fatto registrare 212 mila spettatori, con una reach di 710 mila spettatori nel terzo set.
La partita è stata trasmessa anche da DAZN e in streaming su NOW, eurovolley.tv e RaiNews.it.

 

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