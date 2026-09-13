Europei Maschili: l'Italia lascia un set ma batte la Slovacchia

Davanti ai quasi 5000 spettatori gli azzurri si rendono protagonisti di una buona prestazione per tre set, e di un set (il secondo) costellato di errori in ricezione e in attacco. La nazionale è stata comunuqe capace di sfruttare bene le potenzialità offensive e di impedire, venendo a capo di un match che ad un certo punto è sembrato essere in salita.

De Giorgi quest’oggi ha scelto la diagonale formata da Giannelli e Romanò, Lavia e Bottolo schiacciatori, Mati e Sanguinetti centrali, con Laurenzano libero. La Slovacchia del CT Michal Mansy, invece, è partita con Palgut in palleggio, Matejcik opposto, Rendla e Ihnat di banda, Billich e Hanusek al centro, con Jakubik libero. Nel primo match di giornata giocato al PalaPanini la Slovenia ha superato 3-0 (25-16, 25-21, 25-12) la Svezia.

Primo punto Italia con Lavia. Nelle azioni successive gli azzurri hanno trovato il primo break con Bottolo +2 (4-2) e poi anche il successivo punto grazie ad un errore della Slovacchia che ha costretto il tecnico Mansy a chiamare subito un time-out. Il mani fuori trovato da Romanò ha dato agli azzurri il punto del 7-3 e il successivo muro vincente di Sanguinetti il + 5 (8-3), massimo vantaggio fin qui. Al termine di una lunga e bella azione Giannelli per Romanò e punto del 12-6. A questo punto l’Italia ha continuato ad essere padrona del campo e del gioco e il “monster block” di Mati è stato la firma del 15-8. Dopo un tentativo di rimonta da parte della Slovacchia con un buon turno in battuta di Rendla (16-13), l’Italia ha ripreso a mettere giù palloni (21-16) fino al 25-17 firmato da Pardo Mati che ha fatto esplodere il PalaPanini. Italia 1, Slovacchia 0. Il centrale azzurro tra i protagonisti del set con 7 punti e 2 muri.

Secondo set con l’Italia che ha confermato lo stesso sestetto e caratterizzato in avvio da un certo equilibrio (5-5) e con la Slovacchia poi in vantaggio (9-7). Nelle azioni successive l’Italia ha ritrovato il pareggio (14-14) e poi il vantaggio (16-15). Successivamente ancora battaglia punto a punto (20-20, 22-22, 24-24) e nel finale dopo una palla set annullata all’Italia la formazione slovacca avanti (26-25) eha chiuso il set (27-25). Italia 1, Slovacchia 1.

Avvio di set combattuto tra le due formazioni con l’Italia avanti con vantaggi minimi (4-3) fino a quando gli azzurri hanno impresso una accelerata e trovato con l’ace di Lavia il punto del 9-4 che ha costretto il coach slovacco ad interrompere il gioco. Al rientro in campo ancora Italia avanti nel punteggio (13-6) con il punto siglato da Bottolo prima e l’ace di capitan Giannelli poi (14-6). L’Italia preso il comando delle operazioni ha continuato a mettere giù palloni importanti e sul 18-8 in campo Alessandro Michieletto che con un muro vincente firma il punto del 22-10. Il set si è chiuso poi 25-10.

Nel quarto set in campo Porro al posto di Lavia e azzurri avanti con la Slovacchia però in scia (7-6, 8-7). Nella fase centrale l'Italia è riuscita a scrollarsi di dosso gli avversari con Bottolo che ha firmato con un ace il (14-8). Gli azzurri a questo punto si sono involati verso la vittoria attivata sul 25-19.

Domani giornata di riposo dalle gare per l’Italia, che scenderà nuovamente in campo al PalaPanini di Modena martedì 15 settembre alle ore 21.05 contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati con Grecia (3-1) e Svezia (3-2).

Il tabellino

ITALIA-SLOVACCHIA 3-1 (25-17, 25-27, 25-10, 25-19)

ITALIA: Sanguinetti 2, Romanò 16, Lavia 5, Mati 22, Giannelli 1, Bottolo 16, Laurenzano (L). Michieletto 2, Galassi 3, Porro 5. N.e.: Balaso, Sbertoli, Sani, Rychlicki. All. De Giorgi.

SLOVACCHIA: Ihnat 12, Hanusek 8, Matejcik, Rendla 11, Billich 4, Palgut 2, Jakubik (L). Panko, Lamanec 1, Gulak 12, Makonyi. N.e.: Bartak, Sellong, Firkal. All. Masny.

Durata Set: 30’, 36’, 22’, 29’ Tot: 117’

Italia: 4 a, 19 bs, 11 mv, 23 et

Slovacchia: 3 a, 19 bs, 4 mv, 28 et

Spettatori: 4392

Il calendario e i risultati della prima fase in Italia (Pool A)

10 settembre (Piazza del Plebiscito, Napoli) Italia-Svezia 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)

11 settembre (PalaPanini, Modena) Repubblica Ceca-Grecia 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23), Slovacchia-Slovenia 0-3 (29-31, 15-25, 18-25)

12 settembre (PalaPanini, Modena) Svezia-Repubblica Ceca 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-17, 13-15), Italia-Grecia (25-23, 25-23, 25-16)

13 settembre (PalaPanini, Modena) Slovenia-Svezia 3-0 (25-16, 25-21, 25-12) Italia-Slovacchia 3-1 (25-17, 25-27, 25-10, 25-19)

14 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Slovacchia-Repubblica Ceca Ore 21.05: Slovenia-Grecia

15 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Grecia-Svezia Ore 21.05: Italia-Repubblica Ceca

16 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Svezia-Slovacchia Ore 21: Repubblica Ceca-Slovenia

17 settembre (PalaPanini, Modena) Ore 16: Slovacchia-Grecia Ore 21.05: Italia-Slovenia