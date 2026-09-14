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Crescono gli ascolti TV per la nazionale di De Giorgi

La diretta su Rai 2 ha totalizzato il 12,3% di share, con 1 milione e 880mila ascoltatori di media e ben 6 milioni di telespettatori totali. Su Sky la partita con la Slovacchia ha raccolto 153mila telespettatori medi