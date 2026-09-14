Crescono gli ascolti TV per la nazionale di De Giorgi
La diretta su Rai 2 ha totalizzato il 12,3% di share, con 1 milione e 880mila ascoltatori di media e ben 6 milioni di telespettatori totali. Su Sky la partita con la Slovacchia ha raccolto 153mila telespettatori medi
MODENA-Crescono ancora i dati di ascolto per la Nazionale maschile impegnata nei Campionati Europei 2026. La gara di ieri contro la Slovacchia è stata trasmessa su Rai 2 e ha fatto registrare il 12,3% di share, con 1 milione e 880mila ascoltatori di media e ben 6 milioni di telespettatori totali. Dati che testimoniano ancora una volta la passione verso gli azzurri. La gara tra l’Italia di Ferdinando De Giorgi e la Slovacchia è stata anche il programma più visto di giornata sulla seconda rete Rai.
Numeri significativi anche su Sky Sport, dove la sfida che ha regalato all’Italia la terza vittoria consecutiva e l’aritmetico passaggio agli ottavi di finale ha registrato 153mila spettatori medi.
La partita è stata trasmessa anche da DAZN e in streaming su NOW, EuroVolley.tv e RaiNews.it.
Numeri significativi anche su Sky Sport, dove la sfida che ha regalato all’Italia la terza vittoria consecutiva e l’aritmetico passaggio agli ottavi di finale ha registrato 153mila spettatori medi.
La partita è stata trasmessa anche da DAZN e in streaming su NOW, EuroVolley.tv e RaiNews.it.
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