TORINO- L’affetto e l’entusiasmo attorno alla Nazionale maschile, visti a Modena, trovano conferma anche da casa negli ascolti televisivi delle cinque partite fin qui disputate tra Napoli e il PalaPanini. La gara di ieri sera contro la Slovenia, vinta da Giannelli e compagni per 3-2, ha fatto registrare su Rai 2 1 milione e 861 mila spettatori, pari all’11% di share, e oltre 5 milioni e 734 mila contatti.

Numeri importanti anche su Sky Sport, dove la sfida che ha regalato il primo posto nel girone agli azzurri è stata vista da 188 mila spettatori, con una reach di 650 mila al tie-break.