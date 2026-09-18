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Europei Maschili: pieno di ascolti per l'Italia di De Giorgi

La diretta su Rai 2 dell'utlimo match della Pool A con la Slovenia seguita da 1 milione e 861 mila spettatori, pari all’11% di share, e oltre 5 milioni e 734 mila contatti. 188 mila spettatori, con una reach di 650 mila al tie-break sulle reti Sky
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Pubblicato il 18.09.2026, 14:30

Europei MaschiliRai 2skyItaliaSlovenia

TORINO- L’affetto e l’entusiasmo attorno alla Nazionale maschile, visti a Modena, trovano conferma anche da casa negli ascolti televisivi delle cinque partite fin qui disputate tra Napoli e il PalaPanini. La gara di ieri sera contro la Slovenia, vinta da Giannelli e compagni per 3-2, ha fatto registrare su Rai 2 1 milione e 861 mila spettatori, pari all’11% di share, e oltre 5 milioni e 734 mila contatti.
Numeri importanti anche su Sky Sport, dove la sfida che ha regalato il primo posto nel girone agli azzurri è stata vista da 188 mila spettatori, con una reach di 650 mila al tie-break.

La partita è stata trasmessa anche da DAZN e in streaming su NOW, EuroVolley.tv e RaiNews.it.

La Nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi è giunta a ora di pranzo a Torino e dalle 17 sosterrà una sessione di allenamento pesi e palla. 

 

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