Europei Maschili: Michieletto presenta Italia-Danimarca 

Oggi la formazione tricolore ha svolto una seduta di allenamento pesi in una palestra vicino all’hotel dove alloggia la squadra e dalle ore 19 alle 20 è previsto il primo allenamento con la palla al PalaVela, sede di quattro gare degli ottavi di finale (20 e 21 settembre) e di due quarti di finale (23 settembre).

Giannelli e compagni, come detto, troveranno sulla loro strada la Danimarca, formazione che si è piazzata al quarto posto del girone C, giocato a Tampere, con 2 vittorie e 7 punti. La Nazionale Italiana e quella danese si sono incontrate sette volte in una gara ufficiale e l’Italia ha raccolto sette vittorie.

Le parole di Alessandro Michieletto

« Siamo in costante crescita e nell’ultima partita il coach ha dato spazio anche a coloro che avevano giocato meno e quindi questo dà una marcia in più a tutti per avere il ritmo gara. Adesso, con le partite da dentro o fuori, sarà importante l’apporto di tutti e vedo un livello di gioco della nostra squadra molto alto. Penso che siamo a buon punto e con le gare giocate contro Cechia e Slovenia, abbiamo affrontato avversarie di alto livello. Adesso è vietato sbagliare. Giocheremo contro la Danimarca e l’attenzione dovrà essere altissima, anche perché siamo in una nuova città e non dobbiamo distrarci. Oggi faremo subito un allenamento sul campo da gara e questo ci servirà molto. La squadra, devo dire, è molto focalizzata e concentrata. Ieri, avendo avuto modo di giocare con più continuità, è stato un po’ come la prima volta. Sette mesi sono tanti e lunghi, tornare a giocare un set intero è stato per me come un ingresso vero, questa volta. Sono tornato a giocare a pallavolo. È stato davvero bello ed emozionante, è stato fantastico. Mai avrei pensato di dire questa cosa. Mi è mancato stare lontano dai compagni, per questo ringrazio molto tutto lo staff, perché abbiamo fatto un’estate lunga di preparazione, cominciata a Cavalese e proseguita poi a Firenze. Per me essere qui oggi è importante e voglio dare una mano alla squadra. Essere qui a giocare questo Europeo è fantastico e mi rende orgoglioso ».

Fase eliminazione diretta

Ottavi di finale – Torino

20 settembre

ore 16 EF4: C2 vs A3 Finlandia-Grecia

ore 21.05 EF1: A1 vs C4 Italia -Danimarca



21 settembre

ore 16 EF2: C1 vs A4 Belgio-Cechia

ore 20.05EF3: A2 vs C3 Slovenia-Serbia

Ottavi di finale (Sofia)

19 settembre

ore 16- EF5: B1 vs D4 Polonia-Lettonia

ore 19- EF8: D2 vs B3 Germania – Bulgaria

20 settembre

ore 16- EF6: D1 vs B4 Francia – Portogallo

ore 19-EF7: B2 vs D3 Ucraina-Romania

Quarti di finale – Sofia

22 settembre

QF3: vincente EF5 vs EF8

QF4: vincente EF6 vs EF7

Quarti di finale - Torino

23 settembre

ore 16:00 e 21:05

QF1: vincente EF1 vs EF4

QF2: vincente EF2 vs EF3

Semifinali

25 settembre (Milano)

ore 17:00 e ore 21:05

SF1: vincente QF1 vs QF4

SF2: vincente QF2 vs QF3

Finali

26 settembre (Milano)

ore 17 Finale 3°-4° posto

ore 21 Finale 1°-2° posto