TORINO -Bella Italia. È la Nazionale maschile vista oggi al PalaVela di Torino, gremito da 7.580 spettatori sugli spalti, che ha battuto la Danimarca per 3-0 (25-22,25-16, 25-11) conquistando l’accesso ai quarti di finale dei Campionati Europei 2026. Al termine di un match ben giocato, gli azzurri hanno condotto con sicurezza in tutti e tre i set meritando la vittoria finale. Un percorso fin qui perfetto per Giannelli e compagni, capaci di conquistare 5 vittorie nelle 5 gare disputate nella fase a gironi e di firmare questa sera il sesto successo, il più importante fino a questo momento, nella prima sfida da dentro o fuori contro i danesi allenati da Knudsen. L’Italia tornerà in campo mercoledì 23 settembre alle ore 21.05 nei quarti di finale contro la Finlandia, che oggi ha superato al tie-break 3-2 (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13) la Grecia. La gara sarà trasmessa su Rai 2, Sky Sport e DAZN. Una copertura televisiva completa, arricchita anche dalla possibilità di guardare il match valido l’accesso alla semifinale su eurovolley.tv e RaiNews.it. Come formazione titolare il commissario tecnico De Giorgi ha schiarato la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Bottolo i martelli, Sanguinetti e Mati centrali e Balaso libero. Dall’altra parte della rete la Danimarca con Jacobsen al palleggio, Nielsen/Jensen opposto, Madsen e Kjaer schiacciatori, Uhrenholt e Mikelsons centrali con Petersen libero.

Comincia con il piede giusto il primo set per l’Italia che si porta subito sul +3 (4-1). Nelle azioni successive l’attacco vincente di Sanguinetti porta sul 6-4. In questa fase la formazione danese è brava a stare in scia non permettendo agli azzurri di scappare avanti nel punteggio (8-7). Romanò efficace in attacco regala all’Italia il + 3 (11-8) e poi lo stesso opposto azzurro firma anche il (12-8) e la panchina della Danimarca chiama il primo time out della partita. La formazione danese con uno smash porta il punteggio sul (13-11). È Mati, questa volta, a ripristinare le sicure distanze con un muro (3 per lui nel primo set) +5 (17-12) e nuovo time out della panchina danese. Bottolo imbeccato da Lavia sigla il 22-15. A questo punto, però, gli azzurri subiscono tre punti consecutivi (22-18) e coach De Giorgi chiama a sé i suoi con un time-out. Ace di Jensen e la Danimarca si porta sul -1 (23-22) e il Ct azzurro chiama un nuovo time-out.

Nel finale la nazionale tricolore, alla prima set ball, chiude 25-22 con un muro vincente di Mati dopo 33 minuti di gioco.

Inizio di secondo set ancora di marca azzurra e con Sanguinetti al servizio che firma un ace l’Italia si porta sul (5-3) e poi Lavia bravo a chiudere il punto del +3 (6-3). Mati ancora protagonista a muro sigla il punto che vale il (9-5). Nella fase centrale del set ancora gli azzurri padroni del campo e Sanguinetti chiude il punto del + 7 (14-7). Sul 18-13 Italia dentro Michieletto al posto di Bottolo e proprio lui a firmare il punto del 19-13. Spettacolare azione dell’Italia che si diverte e fa divertire il pubblico con Michieletto che alza per Giannelli e chiude il punto del 22-15. Gli azzurri in costante controllo del match chiudono 25-16.

Comincia bene l'Italia anche il terzo set (4-1). Sul 19-9 dentro Sani al servizio al posto di Sanguinetti. Gli azzurri avanti nel punteggio chiudono con un definitivo 25-11 he spalanca loro le porte del quarto di finale contro la Finlandia.

Le parole del CT Ferdinando Giorgi

« Oggi bisognava giocare come si giocano le partite secche. La Danimarca ha il suo perché ha subito pochi ace fin qui e gioca la palla. Noi siamo stati bravi a metterli in difficoltà. C’è stato un momento, nel primo set, in cui abbiamo dovuto sistemare qualcosa. Mati sta crescendo e deve continuare a giocare. Per lui è il primo anno ed è un ragazzo serio, giovane e nuovo. Sono soddisfatto del fatto che abbiamo giocato come volevamo. Non esistono più squadre facili da affrontare, basti pensare ai risultati di oggi nelle altre partite ».

Le parole di Fabio Balaso

« Siamo stati bravi a reagire al primo set che è stato un pochino complicato. Ora pensiamo solo ai quarti di finale, sarà un’altra partita impegnativa dove si alzerà nuovamente il livello. Non dobbiamo sottovalutare nessuna squadra, perché contro l’Italia danno tutti il loro massimo ».

Le parole di Giovanni Sanguinetti

« Siamo contenti del risultato e di aver portato a casa questa partita in 3 set. Era molto importante per noi. In ogni gara, ovviamente, c’è chi è coinvolto più e chi meno. Noi pensiamo solo a migliorare in vista dei quarti di finale ».

Il tabellino

ITALIA-DANIMARCA 3-0 (25-22, 25-16, 25-11)

ITALIA: Mati 11, Giannelli 2, Bottolo 4, Sanguinetti 11, Romanò 14, Lavia 8, Balaso (L). Michieletto 6, Sani. N.e.: Laurenzano, Sbertoli, Rychlicki, Galassi, Porro. All. De Giorgi.

DANIMARCA: Kjaer 4, Uhrenholt 4, Jensen 14, Madsen 13, Mikelsons, Jacobsen, Petersen (L). Nielsen, Hoff, Dahl, Mikkelsen, Larsen, Brinck. N.e.: Denholt. All. Knudsen.

Durata Set: 37’, 28’, 25’

Italia: 4 a, 10 bs, 15 mv, 13 et

Danimarca: 5 a, 12 bs, 1 mv, 19 et

Spettatori: 7580

CALENDARIO E RISULTATI

Fase eliminazione diretta

Ottavi di finale – Torino

20 settembre

ore 16 EF4: C2 vs A3 Finlandia-Grecia 3-2 (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13)

ore 21.05 EF1: A1 vs C4 Italia -Danimarca 3-0 (25-22, 25-16,25-11)



21 settembre

ore 16 EF2: C1 vs A4 Belgio-Cechia

ore 20.05 EF3: A2 vs C3 Slovenia-Serbia

Ottavi di finale (Sofia)

19 settembre

ore 16- EF5: B1 vs D4 Polonia-Lettonia 3-0 (25-17, 25-16, 25-16)

ore 19- EF8: D2 vs B3 Germania – Bulgaria 3-2 (21-25, 21-25, 25-19, 25-23, 15-12)

20 settembre

ore 16- EF6: D1 vs B4 Francia – Portogallo 3-0 (25-21, 25-22, 25-21)

ore 19-EF7: B2 vs D3 Ucraina-Romania 0-3 (22-25, 21-25, 28-30)

Quarti di finale – Sofia

22 settembre

QF3: vincente EF5 vs EF8 Polonia-Germania

QF4: vincente EF6 vs EF7 Francia-Romania

Quarti di finale - Torino

23 settembre

ore 16:00 QF2: vincente EF2 vs EF3

ore 21:05 QF1: vincente EF1 vs EF4 Italia - Finlandia

Semifinali

25 settembre (Milano)

ore 17:00 e ore 21:05

SF1: vincente QF1 vs QF4

SF2: vincente QF2 vs QF3

Finali

26 settembre (Milano)

ore 17 Finale 3°-4° posto

ore 21 Finale 1°-2° posto