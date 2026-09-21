Europei Maschili: gli ascolti di Italia-Danimarca sfondano quota 2 milioni

TORINO- Il netto e importante successo sulla Danimarca di Giannelli e compagni non è stato solo un grande evento vissuto in campo dagli oltre 7.000 presenti sugli spalti del PalaVela, ma lo è stato anche nelle case degli italiani.

La vittoria per 3-0, che ha permesso agli azzurri di conquistare i quarti di finale (23 settembre alle ore 21.05 contro la Finlandia), è stata seguita in diretta TV su Rai2 da 2 milioni e 237 mila spettatori, con il 13,3% di share e 5 milioni e 686 mila contatti totali. La partita è stato l'evento più visto della giornata sulla seconda rete.

Risultati davvero importanti e in crescita partita dopo partita, che testimoniano l’affetto verso la Nazionale da parte del pubblico italiano.

Dati molto significativi anche su Sky Sport, dove l’ottavo di finale Italia-Danimarca è stato visto da oltre 345 mila spettatori, con una reach di 860.000.