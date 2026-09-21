Europei Maschili: in Piazza Duomo da oggi aperta la Fanzone

Erano presenti all’inaugurazione della Fanzone Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze, Giuseppe Manfredi, Presidente FIPAV, Federica Picchi, Sottosegretario con delega a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Riva, Assessore allo sport, turismo e politiche giovanile del Comune di Milano, Marco Riva, Presidente CONI Lombardia e Membro della Giunta Nazionale CONI. Ed inoltre sono intervenuti al taglio del nastro oltre alle autorità sopracitate Massimo Sala, Vicepresidente federale della Federazione Italiana Pallavolo, Piero Cezza Presidente Fipav Lombardia, Carola Mangiarotti, Vicepresidente CONI Lombardia, Andrea Fiducia, Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Milano, Claudio Sgaraglia, Prefetto di Milano, Gianluca Mirabelli, Comandate Polizia Locale di Milano e Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport, riuniti per dare ufficialmente il via alle sei giornate di attività della Fanzone.

Dopo il simbolico taglio del nastro, gli ospiti hanno partecipato a un tour delle principali attrazioni e degli spazi della Fanzone, guidato dall’Ambassador, Andrea Lucchetta, ex capitano della Nazionale con cui ha collezionato 292 presenze tra il 1982 e il 1993 oltre all’oro ai mondiali in Brasile del 1990.

L'area sarà aperta, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20:00, la Fanzone trasforma Piazza del Duomo in un grande spazio dedicato alla pallavolo, aperto alla città e pensato per avvicinare appassionati, famiglie, giovani e grande pubblico al mondo del volley. Un luogo di incontro e partecipazione che porta l’atmosfera di EuroVolley nel cuore di Milano, in attesa delle semifinali e delle finali in programma il 25 e 26 settembre all’Unipol Forum di Assago.

La Fanzone sarà animata ogni giorno da un ricco programma di attività sportive, esperienze e momenti di intrattenimento, con il coinvolgimento di numerose associazini sportive del territorio e la presenza di importanti partner e realtà istituzionali, tra cui Esercito Italiano, Komen Italia, Enel e il Dipartimento per lo Sport, che contribuiranno ad arricchire il programma con attività e iniziative dedicate al pubblico.

Cuore dell’area sarà il campo da pallavolo regolamentare con tribuna, che ospiterà attività, dimostrazioni e momenti di gioco aperti al pubblico, affiancato da uno spazio dedicato al Volley S3, pensato per avvicinare i più giovani alla disciplina. Tra gli appuntamenti in programma anche esibizioni di sitting volley, per valorizzare la dimensione inclusiva della pallavolo e la capacità dello sport di coinvolgere e unire persone con abilità diverse.

Al termine della settimana, come legacy e ricordo della manifestazione, il campo sarà poi lasciato da Master Group Sport alla Federazione Italiana Pallavolo per future attività di promozione sul territorio nazionale.

A completare l’esperienza, un palco dedicato all’intrattenimento e all’hospitality, con speaker, ospiti e ambassador del mondo della pallavolo, che accompagneranno il pubblico durante le sei giornate di apertura.

Elemento distintivo della Fanzone sarà infine l’Infinity Room, un’installazione multimediale immersiva dedicata alla Nazionale Italiana. Attraverso immagini, suoni, luci e superfici specchianti, il pubblico sarà accompagnato dentro un racconto coinvolgente che unisce la storia e i grandi successi degli Azzurri all’energia della squadra di oggi.

Con la Fan Zone, CEV Enel EuroVolley 2026 esce dal campo di gara e incontra la città, trasformando per sei giorni Piazza del Duomo in un luogo di sport, partecipazione e condivisione, nel percorso che porterà Milano alle sfide decisive per il titolo europeo.