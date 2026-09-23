Europei Maschili: in semifinale va la Finlandia, gli azzurri si arrendono ai quarti

Il commissario tecnico De Giorgi ha confermato la formazione di partenza utilizzata negli ottavi, schierando la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Bottolo i martelli, Sanguinetti e Mati centrali e Balaso libero.

Dall’altra parte della rete la Finlandia allenata da Kunnari con Valimaa al palleggio, Jokela opposto, Martilla L. e Martilla N. schiacciatori, Haapaniemi e Savonsalmi centrali con Koykka libero.

Al Palavela questa sera presenti 8260 spettatori fra i quali un parterre di grande prestigio nel quale figuravano Antonio Conte, che a Torino vive con la propria famiglia, il dirigente bianconero Giorgio Chiellini e il numero 20 della Vecchia Signora Andrea Cambiaso. Presente sugli spalti anche la vedova di Gaetano Scirea insieme al figlio.

Comincia bene il set per gli azzurri che si portano subito sul (3-0). L’attacco vincente di Lavia conduce sul (6-3), con il passare delle azioni la Finlandia, grazie ai sui schiacciatori, ha provato a rimanere in scia agli azzurri (10-8, 11-10). L’ace di Romanò riposta l’Italia sul +3 (13-10) e il tecnico finlandese Kunnari chiama il primo time out del match. Un ace di Nooa Martilla prima e un errore di Bottolo portano il punteggio in parità (14-14) e questa volta è De Giorgi a spendere un time out per dare indicazioni ai suoi. Al rientro in campo le due squadre ancora in lotta punto a punto (17-17, 18-18) fino al “monster block” firmato Mati (20-18) che si è ripetuto nell’azione successiva (21-18). Nel finale una buona gestione generale ha condotto fino al 25-21 dopo 28 minuti di gioco. In evidenza nel set per l’Italia Romanò con 8 punti, 2 ace.

Nel secondo set parte bene la Finlandia che si porta per prima in vantaggio (5-2) e tiene poi un break di vantaggio, fino all’attacco vincente di Giannelli che riporta il punteggio in parità (7-7). Nelle azioni successive la Finlandia si porta nuovamente avanti (9-11). L’ace di Lavia porta alla nuova parità (14-14) e ancora lo schiacciatore azzurro protagonista con il punto che vale il sorpasso (17-16). In evidenza Balaso con alcune difese spettacolari. Il set prosegue all’insegna dell’equilibrio (20-20) e Sani prende il posto di Sanguinetti in battuta. Sul 22 pari dentro Michieletto al posto di Bottolo. E’ Proprio lo schiacciatore azzurro a firmare il punto del 23 pari. Altro cambio in casa azzurra con Sbertoli al servizio al posto di Mati e il punto si chiude con l’attacco vincente della Finlandia (24-23). Pronta risposta di Sanguinetti con il (24-24) che poi porta in vantaggio gli azzurri (25-24). Ai vantaggi, al termine di una lotta serrata, la Finlandia chiude 28-26. Italia 1, Finlandia 1.

Terzo set cominciato con la Finlandia subito aggressiva e avanti nel punteggio (1-3, 2-5). L’Italia sotto di quattro lunghezze e dentro Galassi al posto di Mati al centro che si presenta subito con un punto (3-6). La formazione allenata da Kunnari continua a mettere giù palloni importanti (3-9) e l’Italia chiede il time-out. Al rientro in campo dentro Luca Porro che prende il posto di Daniale Lavia. L’Italia trova la scossa e riduce lo svantaggio (6-10). Michieletto a questo punto del set rientra in campo al posto di Bottolo ed è suo il punto dell’8-11. Con il passare delle azioni la Finlandia continua a rimanere avanti nel punteggio (11-16, 12-17, 13-19). A questo punto del set dentro Bottolo che prende il posto di Michieletto e Rychlicki al posto di Romanò nel ruolo di opposto. L’inerzia del set non cambia e il finlandese Tyynismaa mette a terra la palla che chiude il set (25-16).

Nel quarto set l’Italia avanti nel punteggio (5-2, 6-3) e un muro di Sanguinetti conduce sul +2 (7-5). Al termine di una azione ricca di spettacolo Lavia chiude il punto dell’8-6, seguito dall’ace di Sanguinetti + 3 (9-6). Romanò ben imbeccato da Giannelli firma il (10-7). Jokela efficace in attacco porta i suoi sul -1 (10-11) e poi l’ace di Haapaniemi da il pareggio (11-11). L’Italia a questo punto prova a tenere dietro gli avversari e Bottolo mette la firma sul (15-13). L’Italia a questo punto continua a tenere due lunghezze di distanza (18-16, 19-17, 20-18). A questo punto Sani per la battuta al posto di Galassi. Nel finale l’ace di Giannelli regala il + 3 (22-19) e poi il muro di Sanguinetti il (24-19). Il set lo chiude poi Bottolo (25-20).

Nel tie-break l'Italia parte bene (4-2) nel finale la Finlandia vince 15-13.

Le parole del tecnico Ferdinando De Giorgi

« È una serata difficile, abbiamo trovato di fronte un avversario molto tosto. Hanno giocato con una grande qualità con un servizio molto efficace. Chiaramente siamo più che dispiaciuti. Dietro a tutto quello che abbiamo fatto c’è stato un grande lavoro e il nostro desiderio era quello di andare a Milano. Dobbiamo però anche accettare e riconoscere il livello della Finlandia. Abbiamo avuto le nostre opportunità e non siamo stati bravi a sfruttarle ».

Le parole di Giovanni Sanguinetti

« Siamo stati messi in difficoltà soprattutto nel terzo set. C’è stato un calo di livello nostro e con la battuta ci hanno messo parecchio alle strette. Siamo stati bravi nel quarto set a riprendere le redini della partita anche per buona parte del tie-break. Il quinto set lo stavamo controllando e poi ci è sfuggito, ma bisogna fare i giusti complimenti agli avversari che sono stati bravi ed espresso una pallavolo di alto livello. Sicuramente il rammarico più grande è aver perso il terzo e il quinto set dove potevamo chiudere noi. Le partite punto a punto vanno prese così e ogni palla nel finale ha un peso enorme ».

Le parole di Yuri Romanò

« Ovviamente dispiace tantissimo e non era la fine che volevamo. La nostra volontà era arrivare a Milano e dispiace tanto. Non siamo riusciti ad esprimere il nostro miglior gioco come nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene in quelle occasioni.

Le occasioni per vincere la partita le abbiamo avute, però devo dire che anche loro sono stati davvero bravi a prendersi le loro possibilità di vittoria e abbiamo avuto una bella reazione nel quarto. Sul finale eravamo punto a punto, partita equilibrata e può succedere di vincere come di perdere. La pallavolo di alto livello oggi è così ».

Il tabellino

ITALIA-FINLANDIA 2-3 (25-21, 26-28, 25-11, 25-20, 13-15)

ITALIA: Giannelli 3, Bottolo 13, Sanguinetti 14, Romanò 20, Lavia 9, Mati 3, Balaso (L). Michieletto 3, Sbertoli, Sani, Rychlicki, Galassi 4, Porro 1. N.e.: Laurenzano. All. De Giorgi.

FINLANDIA: Haapaniemi 10, Ivanov 1, Marttila L. 22, Savonsalmi 1, Jokela 28, Marttila N. 6, Koykka (L). Tyynismaa 6, Suihkonen, Valimaa, Lindqvist. N.e.: Ronkainen, Zhbankov, Breilin. All. Kunnari.

Durata Set: 29’, 34’, 25’, 28’, 19’ Tot: 125'

Italia: 6 a, 24 bs, 10 mv, 35 et

Finlandia: 6 a, 25 bs, 9 mv, 34 et

Spettatori: 8260

CALENDARIO E RISULTATI

Quarti di finale – Sofia

22 settembre

QF4 - Francia-Romania 3-0 (25-16, 25-19, 25-19)

QF3 - Polonia-Germania 3-0 (25-23, 25-17, 25-17)

Quarti di finale - Torino

23 settembre

QF2 Belgio – Slovenia 1-3 (22-25, 22-25, 25-20, 13-25)

QF1 Italia – Finlandia 2-3 (25-21, 26-28, 16-25, 25-20,

Semifinali

25 settembre (Milano)

ore 17 SF1: Finlandia vs Francia

ore 21.05 SF2: Slovenia vs Polonia

Finali

26 settembre (Milano)

ore 17 Finale 3°-4° posto

ore 21 Finale 1°-2° posto