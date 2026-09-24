Europei Maschili: 2 milioni e 400 mila alla TV per Italia-Finlandia

Il quarto di finale che è costato l'eliminazione agli azzurri ha fatto registrare, per la diretta di Rai 2 il 13,5% di share (6.712.000 contatti totali). Sulle reti Sky sono stati 500 mila i telespettatori collegati