Il presidente Manfredi dopo il ko dell'Italia: "Ancora non ci credo. È stato un incidente ma De Giorgi..."
TORINO - Incredulo, come tutti. Giuseppe Manfredi, presidente Fipav non fatica ad esprimere la sua delusione per l’eliminazione dell’Italia dai quarti degli Europei organizzati in casa per mano della Finlandia. Una sconfitta non prevista e non prevedibile che rovina, almeno in parte, il grande sforzo operato per regalare un Europeo “mai visto prima in termini di risultati di ascolto e interesse”.
Come si sente presidente?
"Domanda di riserva? Lo so, non ce ne sono. È difficile stare bene dopo quello che è successo. Perché più passa il tempo e più non riesco a rendermi conto del perché non siamo arrivati qui a Milano per le semifinali. Purtroppo però, questa è la realtà, nello sport succede".
Andiamo dritti al punto, Manfredi: De Giorgi rischia la panchina?
"Personalmente catalogo quello che è successo come un incidente di percorso. Fino all’anno scorso qualche idea diversa l’avrei anche avuta. Ma quest’anno sinceramente non riesco ad attribuire responsabilità di alcun tipo. Tecniche, di scelte. Anche perché questo gruppo ha fatto un percorso importante e non si possono nemmeno dimenticare tutti i problemi relativi agli infortuni che hanno costellato le ultime stagioni. Vedi Michieletto. Non è assolutamente mia abitudine cercare alibi, ma in fondo è quello che successo la scorsa stagione a Polonia e Francia che hanno avuto alcune assenze importanti e le hanno pagate sul campo. La Francia addirittura agli ottavi dei Mondiali, sempre con la Finlandia".
Sblocca la news esclusiva
Mensile
Plus+ Mensile€ 5,90al meseAbbonati ora
- Sito illimitato
- Rinnovo automatico
Il più conveniente
Plus+ Annuale€ 49,90all'annoAbbonati ora
- Sito illimitato
- Rinnovo automatico
Sei già abbonato?
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS