Il presidente Manfredi dopo il ko dell'Italia: "Ancora non ci credo. È stato un incidente ma De Giorgi..."

Come si sente presidente?

"Domanda di riserva? Lo so, non ce ne sono. È difficile stare bene dopo quello che è successo. Perché più passa il tempo e più non riesco a rendermi conto del perché non siamo arrivati qui a Milano per le semifinali. Purtroppo però, questa è la realtà, nello sport succede".



Andiamo dritti al punto, Manfredi: De Giorgi rischia la panchina?

"Personalmente catalogo quello che è successo come un incidente di percorso. Fino all’anno scorso qualche idea diversa l’avrei anche avuta. Ma quest’anno sinceramente non riesco ad attribuire responsabilità di alcun tipo. Tecniche, di scelte. Anche perché questo gruppo ha fatto un percorso importante e non si possono nemmeno dimenticare tutti i problemi relativi agli infortuni che hanno costellato le ultime stagioni. Vedi Michieletto. Non è assolutamente mia abitudine cercare alibi, ma in fondo è quello che successo la scorsa stagione a Polonia e Francia che hanno avuto alcune assenze importanti e le hanno pagate sul campo. La Francia addirittura agli ottavi dei Mondiali, sempre con la Finlandia".