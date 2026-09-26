La Polonia è per la terza volta Campione d'Europa
MILANO-La Polonia è sul tetto d’Europa per la seconda volta consecutiva. I biancorossi allenati da Grbic, in un Forum di Assago con più di 11.000 spettatori, battono la Francia di Andrea Giani con il punteggio di 3-1 (31-29, 25-19, 20-25, 25-16), salgono sul gradino più alto del podio e bissano il successo del 2023 al PalaEur di Roma.
La Finlandia conquista il terzo posto
Prima storica medaglia europea per la Finlandia. I ragazzi di coach Kunnari superano la Slovenia di Fabio Soli con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-20, 29-27) e salgono sul gradino più basso del podio continentale. Per i biancoazzurri si tratta della prima medaglia in ventuno edizioni disputate. Il miglior risultato, fino ad oggi, era stato il quarto posto ottenuto nel 2007 in Russia con coach Olli Kunnari in campo; quando i finnici persero la finale 3°-4° contro la Serbia per 3 set a 1. In virtù di questa sconfitta, gli sloveni non riescono dunque a confermare la loro terza piazza europea (nel 2023 a Roma batterono la Francia in finale 3°-4°).
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