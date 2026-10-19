Mondiali Maschili 2027: ecco quelle che saranno le 32 partecipanti

L'Italia si presenta alla rassegna iridata da bi-campione in virtù dei titoli conquistati sempre in Polonia nel 2022 e nelle Filippine nel 2025.

Insieme all’Italia ci saranno i padroni di casa della Polonia, campioni del mondo nel 1974, nel 2014 e nel 2018. Entrambe le nazionali hanno ottenuto la qualificazione diretta.

Metà delle altre partecipanti hanno conquistato il pass attraverso i tornei continentali, che hanno garantito la qualificazione alle prime tre classificate di ciascun campionato. Il Giappone, l’Iran e la Corea rappresenteranno l’Asia, mentre Tunisia, Camerun e Algeria porteranno in alto i colori dell’Africa. L’Europa sarà rappresentata da Francia, Finlandia e Slovenia; il Sud America da Brasile, Argentina e Cile. Stati Uniti, Canada e Cuba completano il gruppo delle qualificate provenienti dalla zona NORCECA.

Gli ultimi 15 posti sono stati assegnati alle nazionali meglio piazzate nel ranking mondiale FIVB che non avevano ancora ottenuto la qualificazione al 16 ottobre 2026. Seguendo l’ordine della classifica, troviamo Bulgaria, Germania, Ucraina, Belgio, Turchia, Serbia, Repubblica Ceca, Grecia, Romania, Paesi Bassi, Messico, Porto Rico, Danimarca, Egitto ed Estonia.

Per l’Estonia si tratterà del debutto assoluto alla Coppa del Mondo, proprio in Polonia, mentre la Danimarca tornerà a disputare la competizione per la seconda volta, dopo l’esordio del 1966.

La posta in palio va oltre la conquista del titolo mondiale. Nel settembre 2027, la Coppa del Mondo rappresenterà infatti una delle ultime opportunità per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, con tre posti olimpici riservati alle migliori nazionali della competizione che non abbiano ancora ottenuto la qualificazione.

Per la seconda volta nella storia, il torneo vedrà la partecipazione di 32 squadre. La prima fase prevede la suddivisione delle nazionali in otto gironi da quattro squadre ciascuno. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta, che sarà composta da ottavi di finale, i quarti, le semifinali e le finali per le medaglie.

Per la terza volta, dopo le edizioni del 2014 e del 2022, quest’ultima organizzata insieme alla Slovenia, la Polonia ospiterà la manifestazione, che si disputerà in cinque città. Le partite si giocheranno all’ Ergo Arena di Danzica, allo Spodek di Katowice, all’Atlas Arena di Łódź e alla Urania Hall di Olsztyn. Le semifinali e le finali per le medaglie si disputeranno invece alla Tauron Arena di Cracovia. La data del sorteggio dei gironi sarà comunicata dalla Federazione Internazionale prossimamente.

Coppa del Mondo maschile 2027: le nazionali qualificate

Paese ospitante: Polonia

Campione in carica: Italia

Qualificate attraverso i campionati continentali: Giappone, Iran e Corea (Asia); Tunisia, Camerun e Algeria (Africa); Francia, Finlandia e Slovenia (Europa); Brasile, Argentina e Cile (Sud America); Stati Uniti, Canada e Cuba (NORCECA).

Qualificate attraverso il ranking mondiale FIVB: Bulgaria, Germania, Ucraina, Belgio, Turchia, Serbia, Repubblica Ceca, Grecia, Romania, Paesi Bassi, Messico, Porto Rico, Danimarca, Egitto ed Estonia.