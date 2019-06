La nazionale di sitting femminile si raduna in Calabria

QUATTROMIGLIA (COSENZA)- Prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo Campionato Europeo di sitting volley in programma a Budapest, in Ungheria, dal 15 al 20 luglio. In questo senso, il Ct Amauri Ribeiro ha da poco diramato la lista delle convocate per il prossimo collegiale di preparazione, che si svolgerà a Quattromiglia, in provincia di Cosenza, dal 27 al 30 giugno.

Queste le 12 atlete convocate: Giulia Aringhieri, Marika Babbone, Flavia Barigelli, Raffaella Battaglia, Giulia Bellandi, Silvia Biasi, Francesca Bosio, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Sara Desini, Francesca Fossato, Alessandra Vitale.