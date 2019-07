Amauri Ribeiro ha scelto le 12 per l'Europeo di sitting

BUDAPEST (UNGHERIA)-Manca sempre meno all’inizio dei Campionati Europei di sitting volley, in programma a Budapest, in Ungheria dal 15 al 20 luglio. Il Ct Amauri Ribeiro oggi ha diramato la lista delle 12 azzurre convocate per la rassegna continentale.

Il torneo quest’anno, assume un’importanza particolare, perché darà la possibilità di staccare il pass per le Paralimpiadi di Tokyo 2020.

La nazionale femminile, che si presenterà all’appuntamento forte del quarto posto conquistato al Mondiale 2018, e farà di tutto per ripetere, e se possibile migliorare, il gioco espresso nell’ultima rassegna iridata.

LE 12 AZZURRE-

Giulia Aringhieri, Flavia Barigelli, Raffaella Battaglia, Giulia Bellandi, Silvia Biasi, Francesca Bosio, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Sara Desini, Francesca Fossato, Roberta Pedrelli, Alessandra Vitale

IL CALENDARIO DELLA FASE A GIRONI-

Pool B (Italia, Russia, Finlandia, Ucraina e Gran Bretagna)

15/7: Finlandia-Gran Bretagna (ore 9.30), Ucraina-Italia (ore 11.15), Russia-Finlandia (ore 15.45), Gran Bretagna Ucraina (ore 17.30).

16/7: Ucraina-Russia (ore 9.30), Italia-Gran Bretagna (ore 11.15), Russia-Italia (ore 17.30)

17/7: Finlandia-Ucraina (ore 10), Italia-Finlandia (ore 17.30), Gran Bretagna-Russia (ore 17.45)

Pool A (Ungheria, Slovenia, Croazia, Germania)

15/7: Slovenia-Germania (ore 13.30), Croazia-Ungheria (ore 17.45)

16/7: Germania-Croazia (ore 15), Ungheria-Slovenia (ore 18)

17/7: Slovenia-Croazia (ore 15.45), Ungheria-Germania (ore 18)