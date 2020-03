Paravolley: i cambiamenti del calendario 2020

ROMA- A seguito della riunione del Comitato Esecutivo del ParaVolley Europe, tenutasi in videoconferenza domenica 29 marzo, sono state prese le seguenti decisioni in merito al calendario 2020.

RINVIATI - (Si terranno nel 2020 con date da confermare entro il 17 maggio)

La Divisione B dei Campionati Europei - Competizione aperta a tutte le squadre maschili classificate dal 10 al 26 all'EuroSittingVolley 2019 a Budapest, così come a qualsiasi nuova nazionale di sitting. Questa competizione offre l'occasione alle squadre che non hanno ancora partecipato alle competizioni europee ufficiali di farlo. #EuroSittingVolley

I Corsi di istruzione - I corsi di classificazione, quelli per tecnici ufficiali e per arbitri sono ancora in programma e ci sono ancora posti disponibili per le nazioni membri, interessate a far partecipare i loro rappresentanti.

ANNULLATO.

Il Campionato Europeo Femminile per Club 2020

IN AGGIORNAMENTO-

2020 Women's Open - ll consiglio di amministrazione del PVE ha deciso di aprire la competizione a tutte le squadre femminili europee. Di conseguenza, la competizione si chiamerà 2020 Women Nations League e le squadre non inizialmente iscritte potranno presentare la domanda di partecipazione. La competizione si terrà entro il 2020.

IN ATTESA

2020 Nations League Maschile - Il PVE è ancora in attesa di una manifestazione d’interesse da parte di un paese membro per organizzazione della manifestazione dopo agosto, ma non oltre dicembre 2020.

Il consiglio di amministrazione di PVE desidera ringraziare tutte le componenti del mondo paralimpico per la comprensione dimostrata in questi tempi difficili e si impegna a dare aggiornamenti il prima possibile sulle nuove date.