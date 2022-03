Champions Cup di sitting: conclusa la prima giornata

NOLA (NAPOLI)- Si è conclusa oggi la prima giornata di gare della Champions Cup maschile di sitting volley in corso di svolgimento nella città campana. Nel match inaugurale i polacchi del PV Silesia, inseriti nella pool A, si sono imposti 3-0 (25-17, 31-19, 25-18) contro gli ungheresi del Mozduij al termine di un match dominato per lunghi tratti.

Niente da fare, invece, per il Nola Città dei Gigli nel match d’esordio nella competizione europea per club. I campioni d’Italia in carica non sono riusciti ad imporsi, uscendo sconfitti per 3-0 (25-18, 25-22, 25-19) contro gli ungheresi del Mozduij. Partita difficile e sofferta quella disputata oggi dai ragazzi di Pasciari che sicuramente si rammaricheranno per come sono andate le cose in campo. Dopo aver perso il primo set, infatti, la squadra campana si è ritrovata a rincorrere e con orgoglio è riuscita a tenere aperto a lungo il parziale, ma non ad imporsi. Nel terzo gli ungheresi del Mozduij hanno ripreso slancio e sono volati al 25-19 che ha chiuso il match. Domani il calendario del torneo prevede che la formazione italiana affronterà alle ore 11 i polacchi del PV Silesia nel secondo match della pool A.

Nell’ultimo incontro di giornata, invece, il Leverkusen (Pool B) si è imposto contro i croati dello Zagabria per 3-0 (25-16, 25-17, 25-10). I tedeschi hanno quasi sempre comandato il gioco chiudendo il match in poco meno di un’ora.

Nella giornata odierna della Champions Cup maschile in corso di svolgimento a Nola c’è stata anche la presenta del CT della Nazionale maschile di Sitting Volley Alireza Moameri. Il tecnico azzurro ha assistito ai tre match giocati al PalaMerliano. Con lui, il vice presidente Adriano Bilato e il consigliere federale Felice Vecchione.

Sarà una giornata ricca di gare domani a Nola. La chiusura dei gironi, darà il via alla fase decisiva nel percorso verso la vittoria della prima edizione della Champions Cup maschile di sitting volley. Si giocheranno, infatti, domani pomeriggio alle 19 e 19.15 al PalaMerliano le semifinali in vista della finale in programma nella giornata di domenica alle ore 11 sempre nello stesso impianto.