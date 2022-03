Champions Cup di sitting: Leverkusen-Fantomi è la finale

NOLA (NAPOLI)-La formazione bosniaca del Fantomi e i tedeschi del Bayer Leverkusen sono le formazioni finaliste della prima edizione della Champions Cup maschile di sitting volleyin corso di svolgimento a Nola (NA). Al PalaMeliano questa mattina sono andate in scena le ultime gare della fase a gironi e nel pomeriggio le semifinali che hanno decretato le formazioni finaliste che domani domenica 27 marzo si daranno battaglia per conquistare il primo titolo europeo per club. Nella prima semifinale Fantomi ha superato 3-0 (25-11, 25-18, 25-15) gli ungheresi del Mozdulj mentre nella seconda i campioni di Germania del Leverkusen si sono imposti con un netto 3-0 (25-13, 25-14, 25-11) contro la formazione polacca del PV Silesia.

Domani il programma della giornata prevede alle ore 9.15 la finale per il quinto e sesto posto tra i campioni d’Italia delNola Città dei Giglie i croati delloZagabria. Alle ore 9.30, invece, si giocherà la finale per il terzo e quarto posto tra PV Silesia e Mozdulj, mentre alle ore 11 si giocherà la finale che assegnerà il trofeo continentale.

Ad assistere ai match disputati questa mattina al PalaMerliano anche il presidente federale Giuseppe Manfredi insieme a Stefano Bellotti nuovo segretario generale FIPAV, con decorrenza dal prossimo 1° aprile.