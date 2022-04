La nazionale di sitting in raduno a Tirrenia

TIRRENIA (PISA)- Dopo l’ultimo collegiale di Nuoro, prosegue in Toscana il lavoro della nazionale maschile di sitting volley. Gli azzurri infatti, si riuniranno a Tirrenia (PI) da venerdì 22 a lunedì 25 aprile, per portare avanti un ulteriore programma di lavoro in vista dei prossimi impegni ufficiali.