A Cesenatico da domani le Finali del Campionato Femminile di sitting

CESENATICO (FORLI’)- Prenderà il via domani 7 maggio a Cesenatico (FC) la final six del Campionato Italiano femminile di sitting volley che si chiuderà domenica 8 maggio.

Questa mattina intanto, presso il Centro Protesi Inail Vigorso di Budrio (BO), si è tenuta la presentazione ufficiale delle fasi finali del campionato italiano maschile e femminile. A fare gli onori di casa il direttore del Centro Protesi Inail Angelo Andretta, il sindaco di Budrio Maurizio Mazzanti, il presidente della FIPAV Emilia Romagna Silvano Brusori, il presidente del Comitato Territoriale FIPAV Bologna Alessandro Baldini, il presidente del CT Fipav RomagnaUno Franco Manuzzi e il consigliere FIPAV Emilia Romagna Giovanni Marani; con loro il consigliere nazionale della Federazione Italiana Pallavolo Eugenio Gollini, il presidente di FIPAV Campania e coordinatore tecnico nazionale per la disciplina del Sitting Volley Guido Pasciari, il sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi e il commissario tecnico della Nazionale femminile Amau ri Ribeiro.

« Siamo convinti che lo sport sia un forte strumento di crescita e di sviluppo per tutto il territorio, con particolari ricadute positive anche nel settore turistico – ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi -. Siamo felici di poter ospitare nella nostra regione oltre alle nazionali di volley e gli eventi giovanili promossi dalla FIPAV, anche le finali del Campionato Italiano di Sitting volley. Questa disciplina paralimpica ha una grande valenza sociale e permette a normodotati e non di giocare e competere insieme ».

“La FIPAV tiene molto alla disciplina del sitting volley e sta mettendo in campo delle risorse importanti per il suo sviluppo e promozione - ha sottolineato il consigliere FIPAV Eugenio Gollini – Il sitting volley è stato confermato come sport di interesse nelle scuole sia a livello regionale che nazionale. L’inclusività di questa disciplina permette a tutti i bambini di divertirsi. Le finali che assegneranno i titoli tricolori femminili e maschili saranno sicuramente uno spettacolo da vivere insieme anche per via del livello tecnico molto cresciuto negli ultimi anni”.

Silvano Brusori: « L’accordo con la Regione Emilia Romagna ha sancito tutta l’attività che faremo con la pallavolo, beach volley e sitting volley. Nella nostra regione il sitting volley si sta sviluppando molto, sono moltissime le società che oramai hanno anche una squadra che pratica questa meravigliosa disciplina. Siamo felici di poter organizzare le finali femminili e maschili del Campionato Italiano. Voglio ricordare che organizzeremo anche il Trofeo Rotary 2022 di sitting volley in programma domenica 5 giugno a Collecchio (PR). Tantissima poi è l’attività che svolgiamo nelle scuole per promuovere e far conoscere anche ai più piccoli la disciplina paralimpica ».

Guido Pasciari: « Ci troviamo all’interno di una struttura d’eccellenza e credo che possa essere utile fare una riflessione insieme ai nostri tecnici, per vedere da vicino il lavoro degli specialisti e capire i processi di recupero degli atleti e non dopo un infortunio per farli avvicinare al sitting volley ».

Amauri Ribeiro: « Il sitting volley in Italia è in continua crescita, è uno sport ancora nuovo ma ogni anno aumenta in termini di praticanti e interesse generale. Grazie anche ai risultati raccolti dalla Nazionale femminile tante nuove atlete vogliono avvicinarsi al sitting volley. Questa disciplina è molto inclusiva perché i disabili hanno modo di giocare con i normodotati e confrontarsi con loro. Ci troviamo all’interno di un centro per il recupero dagli infortuni di altissimo livello e sono felice che la FIPAV stia lavorando con loro per trovare delle sinergie che possano portare in futuro dei benefici per il sitting volley. Per quanto riguarda la final six che inizierà domani a Cesenatico mi aspetto un alto livello agonistico ».

Il torneo prevede che le formazioni qualificate, divise in due gironi da tre squadre ciascuno, si sfideranno con la formula del round robin e al termine di tutti gli incontri verrà stilata la classifica. Le prime classificate di ciascun raggruppamento accederanno direttamente in semifinale. Le seconde e terze classificate, invece, giocheranno le sfide incrociate per decretare le restanti due semifinaliste. Successivamente la manifestazione continuerà con le semifinali e le finali per le medaglie in programma domenica 8 maggio.

L’edizione numero 5 del Campionato italiano femminile di sitting volley, è organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV dell’Emilia Romagna, il Comitato Territoriale FIPAV Romagna 1 e la Regione Emilia Romagna.

FASE FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE-

LE SQUADRE QUALIFICATE-

Dream Volley Pisa, Diasorin Fenera Chieri ’76, Volley Club Cesena, Cedacri sitting volley GiocoParma, Sport Acedemy 360 Roma, Nola Città dei Gigli.

I GIRONI-

Pool A: Cedacri Sitting Volley GiocoParma, Diasorin Fenera Sitting Volley Chieri ’76, Nola Città dei Gigli



Pool B: Roma SportAcedemy 360, Volley Club Cesena, Dream Volley Pisa

IL PROGRAMMA GARE-

7/05

FASE A GIRONI-

Ore 9.30 Cedacri Sitting Volley Gioco Parma- Diasorin Fenera Chieri ’76 (campo 1) e Sport Acedemy 360 Roma - Volley Club Cesena (campo 2); ore 11:30 Diasorin Fenera Chieri ’76 - Nola Città dei Gigli (campo 1); ore 11:45 Volley Club Cesena - Dream Volley Pisa (campo 2); ore 15 Nola Città dei Gigli - , Cedacri sitting volley GiocoParma (campo 1) Dream Volley Pisa - Sport Acedemy 360 Roma (campo 2)

QUARTI DI FINALE-

ore 18 e ore 18.15

8/05-



Semifinali 1°-4° posto (ore 8.30)

Finale 5°-6° posto (ore 10.15)

Finale 3°-4 posto (ore 10.30)

Finale 1°-2° posto (ore 12)