Da domani a domenica a Budrio la Final Four di sitting volley

BUDRIO (BOLOGNA)- Prenderà il via domani sabato 21 maggio, presso il Palasport Luciano Marani di Budrio (BO), la Final Four della quinta edizione del Campionato Italiano maschile disitting volley. La manifestazione, come noto, è organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna, il Comitato Territoriale FIPAV Bologna e la Regione Emilia Romagna.