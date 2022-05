La nazionale di sitting al Torneo di Sarajevo

SARAJEVO (BOSNIA ERZEGOVINA)- La nazionale maschile di sitting volley partirà domani 26 maggio alla volta di Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina), per prendere parte al torneo “Sarajevo Open 2022”. Dopo le Final Four di Budrio (BO), ultimo atto del Campionato Italiano Assoluto che ha visto la partecipazione di un folto gruppo di atleti azzurri, prende il via l’attività internazionale della nazionale allenata dal commissario tecnico Alireza Moameri.