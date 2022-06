Riga Cup: l'Italia si arrende alla Lettonia al tie break

RIGA (LETTONIA)- Ha preso il via quest’oggi la Riga Cup 2022 per la nazionale maschile di sitting volley. Gli azzurri del commissario tecnico Alireza Moameri, pur disputando una buona gara, non sono riusciti a superare la Lettonia nella gara d’esordio. Match in salita per Paolo Gamba e compagni, andati subito sotto di 2 set, ma bravissimi a recuperare e riacciuffare il pareggio (2-2). Al tie break l’hanno spuntata i padroni di casa grazie allo spunto decisivo in chiusura (15-13). Italia-Lettonia 2-3 (16-25, 14-25, 25-19, 25-14, 13-15).