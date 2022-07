Doppia vittoria per l'Italia femminile ad Assen

ASSEN (OLANDA)-In Olanda esodio positivo per la nazionale femminile di sitting volley nel torneo amichevole in corso di svolgimento ad Assen. Nel primo incontro di giornata, Bosio e compagne hanno dominato in lungo e largo la Gran Bretagna superata per 3-0 (25-11, 25-13, 25-15).

Nel secondo match la nazionale tricolore ha poi battuto con il punteggio di 3-1 (25-18, 19-25, 25-16, 25-19) il Canada. L’Italia tornerà nuovamente in campo domani per affrontatore le padrone da casa dell’Olanda (ore 9) e la Germania (ore 13).