Per l'Italia ad Assen due vittorie e una sconfitta

ASSEN (OLANDA)-Seconda giornata di gare per la nazionale femminile di sitting volley impegnata nel torneo amichevole in corso di svolgimento ad Assen. In Olanda quest’oggi per le ragazze di Amauri Ribeiro sono arrivate due vittorie e una sconfitta. Nel primo match, Bosio e compagne si sono imposte con un netto 3-0 (25-9, 25-15, 25-13) contro le padrone di casa dell’Olanda. Nel secondo incontro di giornata ha battuto con il punteggio di 3-1 (25-16, 23-25, 25-14, 25-12) la Germania. Nel terzo e ultimo match, invece, è arrivata la prima sconfitta in questo torneo per mano degli Stati Uniti usciti vincitori per 3-0 (25-16, 25-17, 25-21). L’Italia tornerà nuovamente in campo domani alle ore 9 per affrontate nell’ultimo match il Brasile.