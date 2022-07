L'Italia conclude il torneo di Assen battendo il Brasile

ASSEN (OLANDA)- Si chiude con un’altra bella vittoria la corsa della nazionale femminile di sitting volley nel torneo amichevole che si è concluso oggi ad Assen. Nell’ultimo match giocato in Olanda le ragazze di Amauri Ribeiro hanno regolato con il punteggio di 3-1 (25-21, 21-25, 25-23, 25-19) il Brasile. La nazionale tricolore è partita molto bene nella prima frazione. Diverso l’andamento del secondo, nel quale sono state le brasiliane ad imporre il proprio gioco. Al rientro in campo, però, Bosio e compagne hanno staccato le avversarie e si sono involate verso la vittoria.

Quest’ultima vittoria delle ragazze allenate da Amauri Ribeiro è la degna conclusione di un cammino quasi perfetto: 5 vittorie in 6 incontri.