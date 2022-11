Mondiali Sitting Femminile: l'Italia si arrende al Brasile

SARAJEVO (BOSNIA E ERZIGOVINA)- Nella seconda giornata dei Campionati del Mondo di sitting volley che si stanno svolgendo nella città di Sarajevo, in Bosnia ed Erzegovina la Nazionale femminile è uscita sconfitta 3-1 (25-17, 23-25, 25-12, 25-21) dal Brasile. L’Italia, guidata dal tecnico Amauri Ribeiro, tornerà in campo questa sera alle ore 19.45, sempre all’interno dell’impianto dell’Hotel Hills, per affrontare nell’ultimo match della pool C la Germania.

Tornando al match di oggi, l’avvio è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio e le due formazioni hanno battagliato punto a punto. Con il proseguire delle azioni, però, è stato il Brasile a rompere l’equilibrio e a trovare un buon margine di vantaggio (11-7). Le azzurre hanno faticato a mantenere il ritmo (20-13) e le avversarie hanno conquistato il primo set (25-17).

Nella seconda frazione, invece, sono state le azzurre ad approcciare in campo con decisione. L’Italia con grinta e determinazione è scappata in avanti, mostrando un buon gioco (14-11). La formazione verdeoro ha tentato di recuperare, ma è stata nuovamente l’Italia ad aumentare il ritmo e a spingersi sul +3 (19-16). Nel finale di set Bosio e compagne hanno controllato la situazione e sono state in grado di chiudere e riportare in parità il conto set (25-23).

Al rientro in campo è il Brasile questa volta ad imporre il proprio gioco in avvio di set. De Lima Silva e compagne con il passare dei minuti hanno aumentato il ritmo (12-5) e hanno sfruttato qualche momento di difficoltà della Nazionale tricolore. L’Italia ha provato ad accorciare le distanze, ma le ragazze di coach Guimaraes hanno continuato con passo spedito e conquistanto il terzo set (25-12).

Equilibrato l’avvio del quarto set (4-4). Con il proseguire delle azioni è stato il Brasile a passare in vantaggio (8-5). Con grande tenacia, però, l’Italia ha provato a rimanere agganciata alla partita rispondendo agli attacchi avversari e pareggiando i conti (18-18). Nel finale però il Brasile ha allungato e chiuso set e partita (25-21).

I PROTAGONISTI-

Sara Cirelli (Italia)- « Oggi abbiamo subito una sconfitta contro il Brasile. È stata una gara molto combattuta e caratterizzata da tanti alti e bassi, noi ci abbiamo provato fino alla fine ma purtroppo non è andata come speravamo. Questa sera ci aspetta l’ultimo match del girone C contro la Germania, una gara importante per consolidare il secondo posto nel girone. Adesso qualche ora di riposo, dunque, e poi di nuovo in campo dove dovremo essere cariche e determinate per vincere questa partita importante per il proseguo nel mondiale ».

RISULTATI E CALENDARIO DEL GIRONE DELLE AZZURRE-





5/11: Brasile-Germania 3-0 (25-17, 25-17, 25-16)

5/11: Italia-Finlandia 3-0 (25-12, 25-12, 25-10)

5/11: Germania-Finlandia 1-3 (25-23, 17-25, 15-25, 17-25)

6/11: Brasile-Italia 3-1 (25-17, 23-25, 25-12, 25-21)

6/11: Italia-Germania (ore 19.45)

7/11: Finlandia-Brasile (ore 11.45)