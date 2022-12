Sitting Volley: Pordenone-Nola è la finale di Coppa Italia

Nella prima semifinale l’Alta Resa Pordenone ha superato 3-2 (14-25, 23-25, 25-20, 25-23, 15-12) la Gioco Parma al termine di una partita emozionante e davvero concitata. La formazione emiliana nel primo set ha preso il pallino del gioco e Pordenone non è stato in grado di replicare. Nel secondo è stata ancora una volta Parma a dettare i ritmi della gara che, con grande determinazione, ha respinto i tentativi di rimonta degli avversari. Nel terzo, invece, è iniziata la rimonta dell’Alta Resa e Pordenone con tenacia ha chiuso il set in proprio favore 25-20. Entusiasmante il quarto che ha visto ancora l’Alta Resa protagonista che con decisione si è portata avanti ed ha chiuso il set 25-23. Nel tie break, infine, la squadra friulana è riuscita a portarsi avanti e conquistare un buon margine che, ben amministrato, li ha condotti al successo grazie al 15-12, chiudendo il match e spalancando per la prima volta le porte della finale.

Nella seconda sfida, andata in scena sempre al PalaValentia, i detentori in carica del trofeo tricolore del Nola Città dei Gigli hanno battuto la Synergie Fermana 3-0 (29-27, 25-21, 25-12). Il primo set, come dimostrano anche i parziali, è stato caratterizzato da una vera e propria battaglia vinta ai vantaggi dalla squadra campana guidata in panchina da Guido Pasciari. Ricco di emozioni anche il secondo parziale giocato a viso aperto da entrambe le squadre. Alla fine a spuntarla a è stato il Nola Città dei Gigli che dopo aver duellato per lunghi tratti contro la Fermana ha portato a casa il set 25-21. Nel terzo e ultimo set un’attenta gestione della squadra campana ha permesso loro di trovare la strada che li ha condotti verso la terza finale in altrettante edizioni della Coppa Italia.

La giornata di gare di domani prevede la finale per il terzo e quarto posto alle ore 9, mentre a seguire il PalaValentia sarà il teatro della finale per il titolo.

I RISULTATI E IL CALENDARIO-

Semifinali 1°-4° posto

Alta Resa Pordenone - Cedacrì Sitting Volley GiocoParma 3-2 (14-25, 23-25, 25-20, 25-23, 15-12)

Nola Città dei Gigli – Synergie Fermana 3-0 (29-27, 25-21, 25-12)

4 dicembre



Finale 3°-4° posto

Cedacrì Sitting Volley GiocoParma - Synergie Fermana ore 9

Finale 1°-2° posto

Nola Città dei Gigli - Alta Resa Pordenone a seguire