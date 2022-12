Da domani a Santena la Coppa Italia Femminile di sitting

SANTENA (TORINO)- Prenderà il via domani giovedì 8 dicembre presso il PalaSer di Santena (TO), la terza edizione della Coppa Italia femminile di sitting volley . A contendersi il trofeo il giorno dell’Immacolata saranno la Dream Volley Pisa, la Cedacrì Sitting Volley GiocoParma e la Diasorin Fenera Sitting Volley Chieri ’76. Come precedentemente annunciato, a seguito della rinuncia della società Volley Club Cesena, la Federazione Italiana Pallavolo ha schedulato un nuovo calendario e una nuova formula di gioco. La manifestazione infatti si svolgerà in un'unica giornata con la formula del girone all’italiana, dove al termine di tutti gli incontri sarà stilata la classifica finale che decreterà la squadra vincitrice del torneo.

Dopo la conclusione della Coppa Italia Maschile infatti, andata in scena domenica scorsa a Vibo Valentia e che ha visto il trionfo di Nola Città dei Gigli, è tutto pronto dunque per quest’ultimo appuntamento stagionale di sitting volley femminile.

Archiviate la conquista del quinto scudetto consecutivo, la vittoria in campo internazionale della prima storica edizione della Champions Cup e dopo aver alzato al cielo la prima edizione della Supercoppa Italiana, la Dream Volley Pisa va dunque alla ricerca del poker di successi stagionali. Le toscane però dovranno vedersela con le sempre tenaci e agguerrite Parma e Cesena, piazzatesi rispettivamente al secondo e al terzo posto in classifica in campionato. La parola ora passa al campo.

IL CALENDARIO-



8 dicembre, ore 10: Parma-Chieri



8 dicembre, ore 12: Chieri-Pisa



8 dicembre, ore 16: Pisa-Parma

L'ALBO D'ORO-